Comment les développeurs de jeux mobiles se sont adaptés au confinement

Ce début d’année est une période extraordinaire pour l’industrie du jeu vidéo. Durant le confinement, les ventes ont globalement explosé sur tous les supports et partout dans le monde. Le temps passé à jouer a lui aussi battu de nombreux records. L’effervescence est aussi de mise dans le secteur où des géants du web comme Facebook et Amazon semblent avoir beaucoup d’ambition. De leurs côtés, Sony et Microsoft teasent petit à petit leurs nouvelles consoles qui devraient sortir en fin d’année.

Pokemon Go passe en version intérieur

Les développeurs de jeux mobiles ne sont pas en reste si l’on en croit le dernier rapport des analystes de la société GameRefinery. Alors que de nombreux gamers avaient plus de temps pour s’amuser, les éditeurs ont répondu présent de plusieurs manières. Ils ont tout d’abord proposé de nombreux contenus gratuits et offert des objets virtuels aux utilisateurs. Certains ont même décidé de rajouter des vies afin de permettre aux parties de durer plus longtemps.

Ils ont également dû s’adapter aux contraintes de distanciation sociale en modifiant leurs gameplays. C’est par exemple le cas des jeux basés sur la géolocalisation et qui se pratiquent en extérieur comme Pokemon Go. Il est donc possible de pratiquer depuis son domicile même si l’expérience n’est plus tout à fait la même.

Les éditeurs ont aussi souhaité se montrer responsables en participant notamment à la campagne #PlayApartTogether de l’OMS. L’objectif est de relayer les messages de l’organisation internationale et notamment les bonnes pratiques tels que les gestes barrières, qui peuvent permettre de ralentir et de stopper le coronavirus. Cette initiative a aussi été accompagnée de nombreux messages de compassion envers les utilisateurs frappés par la pandémie.

Il est encore un peu tôt pour connaître l’impact de long terme de la crise sur les jeux mobiles, et les bouleversements qu’elle pourrait entraîner, mais les acteurs du secteur ont en tout cas su gérer avec brio cette première étape si délicate.