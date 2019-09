Sony aurait déjà 5 ou 6 séries autour de Spider-Man en préparation

Spider-Man entre dans l’inconnu. Il y a quelques semaines, l’annonce officielle est tombée. Le personnage, incarné par Tom Holland dans le MCU quitte Marvel. Alors qu’un peu plus tôt, on se demandait encore combien de films il allait faire dans le cadre de l’accord entre Marvel et Sony, les désaccords auront au final été trop importants. Surtout, au fil des annonces, on sent pointer une certaine ambition du côté de Sony, la volonté de créer son propre univers autour de l’homme-araignée.

Spider-Man omniprésent chez Sony

En effet, Tony Vinciquerra l’a encore une fois répété lors d’un panel organisé par Variety. Après avoir répété bien entendu qu’il était très content de tout ce qu’ils avaient pu faire avec Marvel, le responsable s’est aussi réjoui à la perspective de faire « 5 ou 6 séries télés » autour de Spider-Man.

Qu’est-ce que cela signifie ? Tout d’abord qu’il y a bien un Spider-Verse dans les tuyaux pour ceux qui en doutaient encore. Reste à savoir ce qui pourrait vraiment être au programme. On sait que sur grand écran, Venom 2 ou encore Morbius devraient s’inscrire dans cette logique. En cas de succès, des déclinaisons à la télévision sont peut-être au programme. Des programmes autour de Sinister Six, Silk, Black Cat ou encore Silver Sable pourraient aussi être dans les cartons.

Mais dans tout ça, on n’avance pas forcément sur le dossier Tom Holland en lui-même. Ces films ne nécessitent pas en soi la présence de l’acteur star. Le film Spider-Man 3 n’est pas encore confirmé. Le délai de deux ans jusque-là en vigueur pourrait bien être un peu allongé…

Et pour ceux qui craindraient le pire après des opus plutôt « limités » du côté de chez Sony (coucou Tobey Maguire et Andrew Garfield), on peut aussi se souvenir que la très bonne série sur Amazon « The Boys » était une co-production avec Sony. On peut donc espérer que les choses aient vraiment changé.