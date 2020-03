Comment les thermomètres intelligents peuvent aider à suivre la propagation du coronavirus

Alors que l’épidémie de coronavirus suit son cours, se propageant au sein de nombreux pays au fur et à mesure des semaines qui passent, plusieurs questions concernant la vie privée se posent. Dont celle de l’exploitation des données des objets connectés.

C’est le cas de Kinsa, une firme de San Francisco qui fabrique des thermomètres connectés. Actuellement, plus d’un million de clients transmettent leur température afin de permettre l’actualisation d’une carte montrant la progression de la pandémie dans le pays (la fièvre étant un de symptômes du coronavirus). La société tente de fabriquer pas moins de 10 000 dispositifs chaque jour depuis quelques semaines.

Kinsa s’est déjà illustré plusieurs fois dans le domaine de la santé, démontrant par exemple ses capacités à déterminer le niveau de propagation de la grippe ces dernières années. Le tout avec deux semaines d’avance sur le CDC (Center for Disease Control).

Il s’agit donc de la mesure actuelle la plus appropriée et précise pour déterminer l’avancée du coronavirus aux USA. La mise en place d’un tel système a permis de détecter l’arrivée d’un nouveau foyer épidémique en Floride ce week-end, ainsi que son évolution nette vers des zones comme l’Arizona ou le Texas.

Outre le fait de pouvoir suivre l’avancée du coronavirus, la solution proposée par Kinsa offre aussi aux hôpitaux et autres centres de soin la possibilité d’anticiper les ressources nécessaires.

Millions of smart thermometers are picking up higher than expected rates of fever readings in #Florida. How many more canaries in the coal mine do we need?https://t.co/b1TKYFyeE7#CoronavirusOutbreak pic.twitter.com/UolQRfAh5k

— Kit Delgado (@kit_delgadoMD) March 21, 2020