Comment truquer un résultat de recherche Google est à la portée de tous

Si l’on sait maintenant que ce sont en majorité les plus âgés qui partagent des fake news sur les réseaux sociaux, les jeunes sont aussi adeptes de la pratique qui consiste à diffuser de fausses informations, cette fois-ci plus souvent dans un but divertissant. En effet, il est en réalité très facile d’utiliser la recherche Google pour faire une blague à quelqu’un.

Concrètement, avec l’astuce qui nous intéresse aujourd’hui, n’importe qui peut choisir de truquer le résultat d’une requête sur le moteur de recherche le plus utilisé du monde. Ainsi, on peut par exemple faire afficher la réponse « 42 » par Google si on lui demande « quelle est la réponse à la vie » ?

Comment fonctionne le hack ?

Tout comme la dernière mise à jour de Google Search, cette fonctionnalité est d’ores et déjà accessible en ligne. Il suffit de cliquer sur l’icône de partage de la carte Knowledge Graph que vous souhaitez diffuser en lieu et place du résultat original, puis de naviguer vers le lien raccourci qui est fourni.

Ensuite, il faut rechercher dans l’URL complète vers laquelle l’adresse redirige la combinaison de caractères suivante : kgmid=/m/01112fdw et la copier. Pour terminer, il faut taper la recherche que l’on souhaite truquer et y ajouter le suffixe &kgmid=/m/01112fdw. Et voilà, vous avez remplacé la vraie réponse par l’école de Xavier Niel !

Attention à la diffusion d’informations erronées

Si cette subtilité permet certes de préparer quelques boutades, elle peut aussi -malheureusement- être utilisée à des fins malveillantes, pour diffuser des fake news. On peut par exemple imaginer afficher le candidat que l’on préfère en répondant la question « pour qui faut-il voter ? ».

Google le sait bien et n’a pour le moment rien fait pour arrêter ce système, mais selon nos confrères américains de TechCrunch, elle y travaille. Tout comme Facebook, qui a pu agir contre la communication de fausses informations lors des dernières élections américaines.

