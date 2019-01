La recherche via l’application Google s’améliore à nouveau sur smartphone

Si l’historique est une fonctionnalité bien ancrée dans la dernière mise à jour de Chrome, il est plus difficile de retrouver ses recherches oubliées dès lors que l’on passe par l’application Google pour effectuer une requête, que ce soit via le système d’exploitation de sa maison-mère ou sur iOS. Heureusement, une solution a été imaginée par les équipes de Mountain View.

Ainsi, la prochaine version du service va maintenant proposer aux utilisateurs des suggestions concernant le contenu qu’ils ont pu consulter auparavant. Avant, à part en forçant l’ouverture des liens dans une autre app pour les retrouver sur son navigateur, il était impossible de revoir les informations déjà vues.

Quelles nouveautés pour Google Search ?

Concrètement, si vous avez déjà demandé quelque chose à Google, que ce soit oralement ou depuis votre clavier, la réponse que vous avez obtenu est maintenant enregistrée et les liens sur lesquels vous avez cliqués sont gardés en mémoire pour la prochaine fois, où ils seront présentés sous forme de carte à la sauce Material Theming.

On peut même en sauvegarder certains pour les lire plus tard : plus besoin d’utiliser Pocket. Le système est similaire aux Collections d’Instagram. Le changement est déjà opérationnel sur la version US du site mobile et de l’application Android. Nous attendons encore son déploiement en France.

La recherche Google s’améliore regulièrement

Alphabet met souvent à jour son moteur de recherche, depuis qu’il l’a propulsé sur le devant de la scène lors de sa création en 1998. Ainsi, il est déjà possible d’afficher des paroles de chansons directement sur Google.

Mais ce n’est pas tout… En effet, la firme a aussi eu des idées pour nous divertir en intégrant quelques surprises directement au même endroit. Ainsi, mis à part les célèbres doodles qui changent en fonction de la date, des mini-jeux comme le solitaire ou le tic tac toe sont désormais accessibles.

Source