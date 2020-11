Hellblade, F1 2020, Forza Motorsport 7… On a comparé les graphismes de la Xbox Series S à ceux de la Xbox One X

La nouvelle génération de consoles Xbox arrive dans quelques jours à peine en boutiques, et si la Xbox Series X se veut un prolongement de la Xbox One X, la Xbox Series S reste encore un mystère pour certains. Une console très compacte, sans lecteur de disques, d’une puissance très nettement inférieure à la Xbox Series X, qui devrait, de par son côté « next-gen« , venir s’intercaler entre la Xbox One X et la Xbox Series X (dont le test complet est juste ici) dans la gamme de Microsoft.

Vous êtes nombreux à nous avoir demandé si la Xbox Series S tenait la comparaison avec l’ancienne console la plus puissante du monde, à savoir la Xbox One X, en terme de graphismes. Qu’à cela ne tienne, voici un petit comparatif en images « made in Presse-citron« . Pour comparer les performances (purement visuelles) de la nouvelle Xbox Series S et de la Xbox One X, nous avons évidemment relié les deux consoles à une même Smart TV 4K. Tous les screenshots ci-dessous proviennent directement de la fonction « Share » des deux consoles, dont la taille a été réduite de manière équivalente.

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Véritable festival pour les yeux et les oreilles sur Xbox One X, Hellblade: Senua’s Sacrifice bénéficie d’une optimisation pour la console de Microsoft, qui lui permet notamment de profiter de davantage de détails à l’écran, et d’un rendu 4K.

Il est important de noter que sur Xbox Series S, le jeu se calque sur la version Xbox One S, et le titre signé Ninja Theory est donc nettement plus détaillé sur l’ancienne Xbox One X que sur la nouvelle Xbox Series S.

F1 2020

On a également voulu (re)tester l’excellent F1 2020 à la fois sur Xbox One X et Xbox Series S, pour voir comment se comportait le jeu de Codemasters sur la nouvelle Xbox de Microsoft.

Là encore, F1 2020 est autrement plus net et détaillé sur la Xbox One X, que sur la Xbox Series S, et le jeu est proposé en 4K sur l’ancienne Xbox de Microsoft.

New Super Lucky’s Tale

Sur un jeu comme New Super Lucky’s Tale, la différence est un peu moins flagrante que sur les titres précédents. La Xbox Series S accuse le coup principalement au niveau de la résolution ici, le jeu n’étant pas, de base, un exemple de détails ni de textures.

Dans le cas de New Super Lucky’s Tale, il est important de noter le fait que le jeu s’avère non seulement plus net sur Xbox One X, mais il est aussi plus fluide, le jeu étant proposé en 4K60fps sur l’ex-console la plus puissante du monde, contre 30 fps sur la Xbox Series S. En contrepartie, le jeu se charge beaucoup plus vite sur Xbox Series S.

Forza Motorsport 7

Dans le cas de Forza Motorsport 7, il faut savoir que le jeu est proposé en version « Xbox One X Enhanced » sur Xbox One X et Xbox Series X, mais que c’est la version « classique » du jeu qui est prise en charge par la Xbox Series S. Les différences sont alors très marquées entre les versions Xbox One X et Xbox Series S de ce Forza Motorsport 7.

Ori & The Will of the Wisps

L’une des meilleures exclusivités Microsoft Game Studios, l’extraordinaire Ori & the Will of the Wisps est évidemment de la partie sur Xbox Series S (via le Xbox Game Pass notamment). Comme pour New Super Lucky’s Tale, les différences sont moins flagrantes, mais le jeu perd malgré tout en netteté et en détail sur la petite Xbox blanche de Microsoft.

Chez Microsoft, on explique que « la Xbox Series S entièrement numérique est le meilleur rapport qualité-prix du monde du gaming. » Rappelons que la console est affichée au tarif de 299 euros en boutiques. Du côté de la Xbox One X, la console (dotée d’un stockage de 1 To et d’un lecteur Blu-Ray 4K) n’est plus commercialisée en boutiques, mais se trouve désormais entre 150 et 200 euros sur le marché de l’occasion.

Si vous souhaitez retrouver notre test complet de la Xbox Series S, c’est par ici.