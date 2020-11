Xbox One X/Xbox Series X/Series S : comparatif temps de chargement et poids des jeux

Cela fait quelques jours maintenant que l’on peut profiter chez Presse-citron des nouvelles Xbox Series X et Series S de Microsoft. Si la première se veut la console la plus puissante du monde, la seconde se veut la Xbox la plus compacte jamais créée, 100% numérique, mais malgré tout capable un jour de délivrer « une véritable expérience next-gen » selon Microsoft. On a pu comparer notre expérience de jeu sur les deux machines, et voici ce qui en ressort.

Xbox Series S, la Xbox la plus véloce ?

Pour notre test, nous avons arrêté une sélection de jeux, tous au format numérique évidemment, que nous avons installés à la fois sur la Xbox One X, sur la Xbox Series X, et sur la Xbox Series S.

L’objectif est ici d’analyser le temps de lancement de chacun, sur les trois consoles, mais aussi, pour certains titres, les temps de chargement au sein même des jeux. Et force est d’admettre qu’à ce petit jeu, la Xbox Series S s’en sort particulièrement bien. Les temps ci-dessous correspondent à la durée nécessaire entre le lancement du jeu depuis l’interface principale de la Xbox, et l’apparition de son écran titre.

Cuphead

L’excellent Cuphead est évidemment compatible avec les nouvelles Xbox de Microsoft. Et pour l’occasion, sans la moindre optimisation préalable, le jeu signé Studio MDHR s’avère un plus véloce sur les nouvelles Xbox, que sur la Xbox One X.

Ainsi, sur Xbox One X, il fallait 28 secondes à Cuphead pour se lancer. Sur Xbox Series X, le démarrage du jeu ne nécessite plus que 14 secondes, et même 12 secondes sur Xbox Series S. Le poids du jeu est quant à lui identique sur les différentes consoles, à savoir 4 Go.

Forza Motorsport 7

Les joueurs PlayStation ont Gran Turismo, les adeptes de la Xbox ont Forza Motorsport, avec un septième opus qui bénéficiait d’un patch « Xbox One X Enhanced ». Le jeu est évidemment compatible avec les nouvelles Xbox, avec une petite particularité en ce qui concerne la Xbox Series S.

Ainsi, s’il fallait 1 minute et 13 secondes pour lancer le jeu sur Xbox One X, Forza Motorsport 7 ne nécessite plus que 37 secondes pour se lancer sur Xbox Series X. Mieux encore, ce temps chute à 29 secondes sur Xbox Series S. A noter que le poids du jeu est différent sur les deux consoles, à savoir 98,8 Go sur Xbox Series X, et 70,6 Go sur Xbox Series S. Cela est du aux assets 4K, qui ne sont pas téléchargés sur la version Xbox Series S, basée sur la version Xbox One S du jeu (ce qui explique un chargement plus rapide).

Pour charger une course simple (Spa Francorchamps – 3 Tours – 20 concurrents), la Xbox One X demande 40 longues secondes de patience, contre seulement… 9 secondes sur Xbox Series X et Xbox Series S. Impressionnant.

Hellblade

En attendant le second opus, qui sera exclusif à la Xbox, le premier Hellblade est jouable sur Xbox Series X et Xbox Series S. Le jeu pèse le même poids sur les deux machines (15,4 Go).

Pour parvenir jusqu’à l’écran titre, il fallait patienter 55 secondes sur Xbox One X. Sur Xbox Series X, le temps d’attente chute à 37 secondes, et même à 32 secondes sur Xbox Series S.

New Super Lucky’s Tale

La nouvelle version de Super Lucky’s Tale, disponible via le Xbox Game Pass, est elle aussi jouable sur les nouvelles Xbox. Là encore, le poids du jeu est similaire sur les différentes machines, à savoir 6,8 Go.

Côté lancement, New Super Lucky’s Tale n’était pas un modèle d’optimisation sur Xbox One X, avec un premier chargement assez poussif, de 37 secondes. C’est beaucoup mieux sur les nouvelle Xbox, avec un temps de lancement qui est ramené à seulement 11 secondes, et des chargements entre les différents niveaux qui sont eux aussi ramenés à une petite poignée de secondes à peine.

Wreckfest

Le Flatout nouvelle génération de Bugbear Entertainment a bénéficié de très nombreux correctifs depuis sa sortie. Toutefois, sur Xbox One X, le jeu est encore et toujours bien mal optimisé en ce qui concerne ses nombreux (et très longs) chargements…

En effet, il faut patienter un peu plus d’une minute avant de voir s’afficher le menu principal de Wreckfest sur Xbox One X. C’est (beaucoup) mieux sur les nouvelles Xbox, avec seulement 17 secondes pour la Xbox Series X, et même 15 secondes sur la Xbox Series S. Le poids du jeu, à savoir 16,9 Go, est le même partout.

Ori & the Will of the Wisps

Le petit Ori va faire l’objet bientôt d’une optimisation pour Xbox Series X, avec notamment un nouveau mode 120 images/seconde. En attendant, c’est la version « normale » du jeu que nous avons comparée sur les différentes Xbox, et là encore, le constat est assez frappant.

Ainsi, sur Xbox One X, Ori & the Will of the Wisps impose une attente de 57 secondes avant de permettre enfin au joueur de lancer une nouvelle partie ou de poursuivre son aventure. Sur Xbox Series X et sur Xbox Series S, ce temps d’attente est réduit à… 14 secondes.

A noter que le jeu est là aussi un peu plus léger sur Xbox Series S, avec 4,3 Go seulement, contre 5,9 Go ailleurs.

F1 2020

L’excellent(issime) F1 2020 a également été testé sur les nouvelles Xbox. Le jeu de Codemasters affiche le même poids sur toutes les machines, à savoir 42,8 Go.

Sur Xbox One X, pour atteindre le menu principal du jeu, il fallait patienter 21 secondes. Sur les nouvelles Xbox, ce temps est réduit de manière considérable, puisque 7 secondes seulement suffisent à afficher le menu principal.

Une fois dans le jeu, pour charger une course simple, à savoir Interlagos – 25% de distance, il fallait patienter 48 longues secondes sur Xbox One X. Sur les nouvelles Xbox, ce même temps de chargement est réduit à seulement 17 secondes.

Tableau récapitulatif

Cuphead Forza 7 Hellblade New SLT Wreckfest Ori 2 F1 2020 Xbox One X 28 secs 1,13 min 55 secs 37 secs 1,01 min 57 secs 21 secs Xbox Series X 14 secs 37 secs 37 secs 11 secs 17 secs 14 secs 7 secs Xbox Series S 12 secs 29 secs 32 secs 11 secs 15 secs 14 secs 7 secs

Un confort de jeu (et un gain de temps) indéniable

Il va sans dire que ces tests réalisés par nos soins ont été effectués sur des versions « classiques » des différents jeux, et non sur une quelconque version « Optimized », afin de ne pas biaiser les résultats affichés par la Xbox One X.

C’est donc bien l’architecture même des nouvelles Xbox qui se charge d’améliorer, de manière totalement autonome, la vitesse de chargement, grâce au précieux SSD intégré dans les Xbox Series S et X. Les résultats sont déjà très bons, mais pourront être amenés à s’améliorer encore un peu en fonction des optimisations apportées (ou non) par les développeurs.

Alors certes, les nouvelles Xbox ne permettent pas de revenir au bon vieux temps de l’absence totale de chargements, mais quel plaisir malgré tout de pouvoir lancer ses jeux en quelques secondes à peine, sans avoir à tuer le temps sur son smartphone en attendant la fin d’un interminable « loading »…