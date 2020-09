Comparatif PS5 vs PS4 : faut-il choisir la console next-gen ?

Une semaine avant Microsoft, Sony a pris les devants pour présenter sa nouvelle console de jeux : la PS5. La marque a présentée deux modèles, la PS5 classique et la PS5 Digital Edition. Elles sont nettement plus performantes que leur prédécesseurs (PS4 Slim / Pro), mais elles sont aussi plus chère… Ci-dessous, nous allons vous dresser un comparatif entre les PS5 et les PS4 pour vous aider à choisir.

Avec l’annonce du prix, de la date de sortie, mais surtout du lancement des précommandes de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition, il est légitime de se poser la question : est-ce vraiment utile de passer à la console next-gen ? Pour vous aider dans votre réflexion, nous avons dressé plus bas sur cette page un comparatif avec les différences sur chacun de ces modèles.

PS4 vs PS5, simple update ou bond technologique ?

Le plus simple pour comprendre les différences entre la PS5 et la PS4, c’est de faire un tableau comparatif. Ci-dessous, nous avons listé les caractéristiques de chacun des modèles : PS4 Slim, PS4 Pro et les deux nouvelles PS5 et PS5 Digital.

La différence entre la PS5 et la PS5 Digital Edition est que cette dernière ne supporte que les jeux dématérialisés : elle n’intègre pas de lecteur Blu-Ray. Elle est donc certes moins chère, mais elle a donc une limite. La question de la rétro-compatibilité des jeux PS4 « physique » est donc un vrai problème pour certains. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consulter notre comparatif PS5 vs PS5 Digital Edition ici.

Retour à ce qui nous intéresse, à savoir le comparatif entre les PS5 et les PS4. Ci-dessous, vous pouvez voir la différence entre tous les modèles.

Consoles PS5 / PS5 Digital PS4 Slim PS4 Pro Date de Sortie Novembre 2020 16 Septembre 2016 10 novembre 2016 Poids N.C 2,1 Kg 3,3 Kg CPU 8x Zen 2 Cores à 3,5GHz (variable) 1,6GHz 2,1 GHz GPU 10,28 Tflops , 36CUs à 2,3GHz AMD Radeon 800 MHz avec 18 cœurs graphiques ( 1,84 TFlops ) AMD Radeon 911 MHz avec 36 cœurs graphiques ( 4.2 TFlops ) Disque Dur SSD personnalisé 1 To ( 825Go de dispo ) 500 Go [ou] 1 To 1 To Lecteur Blue-Ray 4K Blue-Ray Blue Ray USB Oui Oui Oui Wifi Oui Oui Oui Bluetooth Oui Oui Oui Sortie Optique N.C Non Oui HDR Oui Oui (depuis la MAJ 4.0 de Septembre 2016) Oui Résolution Jusqu’à 8K 1920 x 1080p 3840 x 2160p (4K Upscalée) FPS Jusqu’à 120FPS 30 FPS Jusqu’à 60FPS Rétrocompatibilité Oui, près de 4000 jeux PS4 Non Non Prix de Lancement 399,99€ (Digital) / 499,99€ (Normale) 299,99€ 399,99€ Prix Actuel 499,99 € 299,99 € 399,99 €

Sur la partie technique, ce comparatif PS5 vs PS4 distingue un gagnant net : la PS5 n’est pas une simple « mise à niveau » de la précédente console. Que ce soit la PS4 Slim ou la PS4 Pro, on voit une nette amélioration pour la PS5 next-gen. Ce bond technologique est marqué par un meilleur GPU / CPU, un disque dur bien plus puissant et grand (1 To) ainsi qu’un lecteur de Blu-Ray en 4K.

Sur les précédents modèles, il fallait se contenter du basique lecteur Blu-Ray. Attention, la PS5 Digital Edition n’a pas de lecteur Blu-Ray, et tous les jeux sont dématérialisés. Cela dit, la PS5 Digital Edition reste une console physique toute aussi performance que la PS5 classique. La seule grande différence est qu’il n’y est pas possible de jouer à des jeux physiques (et qui ne peuvent donc pas être revendus).

2. Les jeux exclusifs à la PS5

Avec la nouvelle génération, Sony décide de lancer directement les hostilités sur next-gen. Ainsi, l’un des gros points forts de la PS5, c’est qu’elle proposera les premières grosses productions des très talentueux WorldWide Studios dès le lancement de la console de jeux. Ainsi, nous savons que les jeux suivants arriveront uniquement sur PS5 dans les prochains mois.

LANCEMENT DE LA CONSOLE

Spider-Man Miles Morales

Astro’s Room

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

À PARTIR DE 2021

Gran Turismo 7

Ratchet & Clank Rift Apart

Horizon Forbidden West

3. Les jeux rétro-compatibles sur la PS4

Ce n’est plus un secret, la PS5 et la PS5 Digital Edition seront rétro-compatibles et pourront lire les principaux jeux PS4. Ainsi, revendre votre PS4 pour vous offrir une PS5 s’avère être une bonne alternative. Avec cela, vous ne raterez pas les dernières sorties PS4, il vous sera possible de rattraper votre retard sur les jeux PS4 de 2020, 2019 que vous n’avez pas pu faire (Death Stranding, The Last Of Us Part.II, Days Gone, Ghost of Tsushima…) tout en bénéficiant des exclusivités PS5 dès leur sortie en cette fin d’année 2020 et l’année 2021.

De plus, certains jeux comme CyberPunk bénéficieront d’une petite mise à jour gratuite sur PS5 pour être plus beaux (en attendant un gros patch next-gen prévu pour 2021 et il sera gratuit pour les possesseurs du jeu sur PS4). Ainsi, la PS5 vous permettra de jouer à vos jeux PS4, légèrement améliorés.

4. Bilan du comparatif : PS4 ou PS5 ?

La véritable raison de ne pas craquer pour une PS5 sera donc votre hype autour de la next-gen et du fait d’acquérir un nouveau matériel (au-delà des raisons financières bien entendu). Bien plus puissante, permettant de lire vos jeux PS4 actuels (et d’en améliorer gratuitement certains) ainsi que l’accès aux futurs jeux exclusifs sur PS5, il est difficile de trouver des points négatifs à la nouvelle console – hormis son prix.

L’acquisition d’une PS5 dès son lancement permettra de ne pas changer votre quotidien pour les jeux PS4 que vous n’avez pas encore eu l’occasion de faire ou pour ceux qui sortiront en fin d’année et début 2021. Cela vous permettra en plus de cela de bénéficier quoiqu’il arrive de nouveaux jeux. Difficile de ne pas craquer ainsi !

Maintenant, un autre choix s’offre à vous concernant le choix du modèle. PS5, ou PS5 Digital Edition, là encore, c’est un choix qui n’appartient qu’à vous et dont là encore nous vous proposons un petit dossier pour vous aider à faire votre choix.

