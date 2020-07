Presse-citron fête ses 15 ans, et vous offre des cadeaux toute la semaine

15 ans déjà ! Ce qui était au départ un blog est devenu un média. Au fil des années, l’équipe s’est étoffée et le site appartient depuis 2 ans au groupe Keleops. Nous travaillons chaque jour d’arrache-pied pour vous fournir un coup d’oeil sur l’actualité des nouvelles technologies et de l’innovation. Une des forces du site c’est vous, cette communauté qui enrichit chaque article en donnant son point de vue. C’est pourquoi nous avons décidé, pour cet anniversaire, de vous offrir une semaine de cadeau.

Cet anniversaire est aussi l’occasion pour nous de remercier notre équipe, qui chaque jour vous fait partager son expertise. Un grand merci donc à (par ordre d’arrivée) Eric, Setra, Camille, Stéphane, David, Louise, Alex, Chris, Jean-Yves, Louis, Arthur, Hadrien, Romain, Amélie, Florian, Tristan, Gabriel mais aussi à Valentin et Pierre, qui prennent soin de notre petit frère, iPhon.fr. Sans oublier aussi tous ceux qui ont contribué au fil des années.

Jean-Guillaume & Vincent

Quels sont les lots à gagner ?

Nous avons décidé de vous proposer cette semaine 8 lots à gagner. Le premier aura lieu jusqu’au dimanche 12 juillet (23h59), et est un OnePlus 8. Pour participer, il suffit d’utiliser la box dédiée ci-dessous, chaque point vous donnant une chance de plus de gagner. Pour les 7 autres concours, il y en aura un par jour publié sur Twitter à 9h du matin, avec le tirage au sort effectué le lendemain à 9h. Retrouvez-nous donc sur @pressecitron pour ne pas en manquer !

Voici le calendrier des concours :

Un grand merci à nos partenaires OnePlus, Anker, SEMRush, Xiaomi, Aukey, Nvidia, CyberGhost et Roborock qui nous permettent de vous offrir tous ces lots.

Concours OnePlus 8

Le cadeau fil rouge est donc un OnePlus 8 12 Go/256 Go en pack collector avec ses deux coques et son livret. Si vous utilisez les commentaires pour gagner un point, pas besoin de poster plusieurs fois le même s’il n’apparait pas immédiatement, un bon nombre passera en modération, et ce n’est pas validé dans la minute, donc pas d’inquiétude :). Bonne chance !

15 ans de Presse-citron – OnePlus 8