Coronavirus : le spécialiste gaming Razer va produire (et donner) 1 million de masques de protection

Des masques de protection chez Razer

Les gamers connaissent la marque Razer pour ses ordinateurs, clavier et autres périphériques visant à transformer un smartphone en Nintendo Switch, mais la société vient tout juste de se lancer dans un nouveau créneau : la santé. En effet, Razer a officiellement annoncé sa volonté de mettre au point 1 million de masques chirurgicaux, qui seront destinés aux professionnels de santé à travers le monde.

C’est le CEO de Razer, Min-Liang Tan, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter. « Cette conversion d’urgence de certaines de nos lignes de production, et le don de masques est la première étape d’un grand nombre de mesures que prendra Razer. Nous nous engageons à consacrer notre temps, nos ressources, nos efforts et nos talents à la lutte contre le virus COVID-19« .

Un million de masques produits, et donnés !

Dans un premier temps, Razer va donner un total de 1 million de masques aux autorités sanitaires de différents pays. Evidemment, Singapour fera partie des pays concernés, le groupe Razer ayant son siège social dans le pays. Selon Razer, chaque société, peu importe son domaine d’activités, se doit aujourd’hui d’apporter sa contribution pour lutter face à l’épidémie mondiale de coronavirus.

Reste à savoir maintenant si l’initiative de Razer sera rapidement suivie par d’autres géants du secteur high-tech. Rappelons que de nombreuses initiatives sont actuellement prises par diverses sociétés, avec par exemple des jeux offerts gratuitement aux joueurs pour leur permettre de mieux gérer le confinement, sans oublier le groupe Canal+ (pour ne citer que lui) qui a décidé de rendre sa chaîne accessible gratuitement (en clair donc) sur toutes les box, jusqu’à la mi-avril.

Rappelons que la consigne actuelle, en France, est de rester le plus possible chez vous. Dans certaines villes, comme à Nice, les autorités surveillent la population avec des drones. Le confinement est actuellement le seul moyen de freiner considérablement la propagation du virus, et désengorger les services d’urgence.