Coronavirus : où trouver des informations (vraiment) fiables ?

L’épidémie de coronavirus prend de l’ampleur en France et dans le reste du monde. Face à la crise, il est naturel de vouloir se tenir informé mais il est parfois difficile d’y voir clair dans ce flot d’informations. Pour mieux suivre les événements et ne pas se laisser intoxiquer par les fausses nouvelles, voici une liste de sites fiables et informatifs sur le sujet.

Suivre l’évolution de l’épidémie avec des cartes interactives

C’est le décompte le plus connu et le plus repris par les médias. L’Université Johns Hopkin de Baltimore a créé une carte interactive qui permet de suivre en temps réel la progression du coronavirus. Le site fournit un décompte pays par pays avec le nombre de contaminés, de personnes décédées et rétablies. Il est régulièrement mis à jour, ce qui permet de mieux comprendre comment les choses évoluent.

Esri France a repris ce concept pour l’Hexagone. La carte permet ainsi de visualiser le nombre de cas région par région. On peut aussi suivre l’évolution dans le temps à l’aide d’un graphique. Pour aller plus loin, Santé Publique France tient également un décompte réactualisé quotidiennement. Les chiffres clés y sont présentés ainsi qu’un point épidémiologique hebdomadaire plus complet qu’il est possible de télécharger librement.

Trouver des informations officielles et des conseils

Sur son site, le gouvernement français a créé une section dédiée au coronavirus. On y retrouve des éléments précis sur la maladie en elle-même et une série de questions-réponses sur les sujets les plus fréquemment abordés. Ce portail donne également des consignes aux voyageurs ainsi qu’un certain nombre de numéros qui peuvent être très utiles dans la vie quotidienne.

Le site de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a quant à lui choisi de mettre en avant les gestes barrières pour contrer l’évolution du virus. Il distille par ailleurs de précieux conseils aux personnes qui ont été infectées. Enfin, l’OMS a décidé de lutter à sa manière contre les rumeurs qui circulent sur les moyens de lutter contre la maladie. On peut retrouver l’ensemble de ces explications ici.

Vérifier une information sur le coronavirus

De fausses informations circulent en masse sur la maladie. On a pu lire que l’alcool ou même l’eau de javel permettaient de lutter contre l’infection. Face à ce phénomène, l’entreprise NewsGuard Technologies qui s’est spécialisée dans le fact-checking, a décidé de passer à l’action. Elle a créé sur son site une page dédiée qui répertorie l’ensemble des sites ayant diffusés des fausses nouvelles sur le Coronavirus. On y retrouve notamment plusieurs sites Français ainsi que des sites anglophones. Cette initiative est collaborative et les internautes sont invités à envoyer des articles qui leur paraissent suspects pour les soumettre à vérification.

Le Monde a pour sa part créé un guide permettant de distinguer les fausses rumeurs des vrais conseils. Il répertorie l’ensemble des articles de sa section de vérification des faits Les Décodeurs qui a beaucoup travaillé sur ce sujet.