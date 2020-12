Covid-19 : pourquoi est-il si difficile de combattre la désinformation

Au cours du mois de mars, le monde entier a été stupéfait par l’arrivée d’un nouveau virus. Cette pandémie a bousculé totalement nos habitudes et fait naître de nombreuses inquiétudes. Cette crise sanitaire présente de ce fait les caractéristiques idéales pour générer des tentatives de manipulation et nous sommes revenus dans nos colonnes sur ces diverses désinformations.

Face à ce phénomène difficile à endiguer, les géants du web ont réagi en appliquant des procédures de modération plus strictes. Ils font désormais face à de nombreuses intoxs autour des vaccins contre le covid-19.

Quand les contenus émotionnels deviennent viraux

Des chercheurs de l’Université d’État de Caroline du Nord ont mené une étude afin de mieux comprendre le succès de ces fausses nouvelles chez les internautes. Pour cela, les scientifiques ont interrogé 1793 adultes américains afin de savoir comment ils se sentaient affecté par la désinformation autour du coronavirus en ligne.

Les auteurs affirment avoir identifié deux facteurs qui jouent beaucoup dans la diffusion des fake news. Ils ont tout d’abord constaté que la plupart des répondants pensaient que si les autres utilisateurs étaient vulnérables face aux fausses informations, eux même faisaient preuve d’une très grande vigilance. Dans ce cadre, les chercheurs estiment que les efforts d’éducation aux médias et la sensibilisation sur ces sujets sont difficiles car personne ne pense vraiment en avoir besoin.

Les scientifiques ont aussi constaté que les contenus de désinformation se diffusent aussi facilement car ils entraînent des émotions négatives chez les récepteurs, telles que la peur, l’inquiétude et le dégoût. Ces derniers sont alors beaucoup plus susceptibles de les partager avec leurs connaissances.

Cela pourrait inciter les autorités sanitaires à davantage utiliser ce registre dans leur communication selon les auteurs. Ces contenus, qui jouent sur les émotions, rendent les internautes plus réceptifs aux messages et les incitent à chercher de plus amples informations.