Crash Bandicoot 4 – It’s About Time bientôt annoncé par Activision ?

MISE A JOUR DE L’ARTICLE : Un certain « Crash Bandicoot 4 : It’s About Time » viendrait de leaker sur le système de classification à Taiwan. Toys For Bob (les développeurs de la trilogie Spyro) seraient les développeurs de ce nouveau jeu. Il faudra bien entendu attendre une confirmation d’Activision, mais cela sent plutôt bon !

Le retour de Crash Bandicoot, c’est un souhait que des millions de joueurs partagent dans le secteur du jeu vidéo. Véritable mascotte de la première PlayStation à la fin des années 1990 comme Mario chez Nintendo ou encore Sonic chez Sega, Crash à connu de belles heures de gloires sous le label Naughty Dog entre 1996 et 1999. Hélas, dès que Universal a rompu son partenariat avec Sony et Naughty Dog pour développer elle-même leurs jeux, notre petit marsupial a connu des années 2000 catastrophiques avec un abandon pur et simple de la licence en 2008. Voilà 12 ans que Crash Bandicoot n’a pas connu de nouvelles aventures.

Après deux très bons retour en 2017 avec Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (un remake des trois premiers jeux Crash Bandicoot par Naughty Dog en 1996, 1997 et 1998), ainsi que le remake de CTR : Crash Team Racing Nitro Fueled (le remake du dernier jeu de Naughty Dog en 1999), Crash devrait revenir très bientôt, mais dans une nouvelle aventure inédite.

Les rumeurs circulent depuis la fin de l’année 2019. Dans un premier temps suite à un premier teasing dans une pub PlayStation avec un nouveau masque inédit dans la licence Crash Bandicoot. De nombreuses rumeurs parlaient d’un Crash Bandicoot World en décembre 2019 avec une possible annonce aux Game Awards. Puis, début 2020, de nouvelles rumeurs sur une arrivée sur PS5. Finalement, après la sortie d’un jeu mobile (toujours pas disponible en France), c’est de manière officielle que le retour de Crash est en train de se faire.

Cette fois, cela semble être la bonne. Crash Bandicoot devrait revenir très bientôt dans une aventure inédite et la piste de l’opus « Worlds » reprend de plus belle. En effet, Activision a envoyé à de nombreux revendeurs et sites spécialisés un étrange colis. Sur une affiche orange, il est possible de lire « Voici un petit quelque chose pour occuper votre temps libre — de la part de votre bandicoot préféré ». Avec cette affiche un puzzle. Une fois ce dernier réalisé, on découvre le fameux masque de la publicité télévisée qui remonte à fin 2019 et qui avait lancé les premières rumeurs.

I received an Interesting Package from « Your Favorite Bandicoot ». Inside was a Puzzle. When I put it together it made a new Mask… Yet it’s Familiar.

What do you guys think? You think Crash’s return is imminent?#CrashBandicoot #CrashBandicootPuzzle #CrashPuzzle pic.twitter.com/gSCs4pufAX

