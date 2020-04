Crash Bandicoot bientôt de retour sur PlayStation 5 ?

Cela fait maintenant un peu plus de 5 mois que notre bon vieux Crash Bandicoot refait parler de lui. Après un retour en 2017 sur PS4 dans Crash Bandicoot N-Sane Trilogy (un remake des trois premiers jeux sortis en 1996, 1997 et 1998 sur PSOne), Puis, après le succès de Crash Team Racing Nitro Fueled l’année dernière, le fameux marsupial à le vent en poupe et ne devrait pas s’arrêter là. De nombreuses rumeurs laissent penser que CTR Nitro Fueled devrait sortir sur PC dans les prochaines semaines, alors que plusieurs nouveaux jeux seraient également en préparation pour sortir sur consoles.

Crash Bandicoot – Le grand retour sur PlayStation 5 ?

C’est donc la principale rumeur qui court depuis fin 2019. Après deux très bons remakes, Crash Bandicoot devrait (enfin) faire son grand retour à travers un opus inédit. Histoire inédite, nouveaux mondes, nouveaux personnages et ennemis. Plus de 12 ans après le dernier opus inédit, Crash Bandicoot se préparerait à son grand retour sur PlayStation 5.

Après les nombreuses rumeurs de fin d’année 2019, C’est au tour de Guru, un journaliste portugais qui semblerait donc bien renseigner en annonçant qu’un nouvel opus est en développement depuis trois ans et que la campagne marketing ne devrait plus tarder du côté d’Activision.

Tem um Crash novo a caminho. Está em desenvolvimento faz 3 anos, e em breve, deve começar a campanha de Marketing pelas mãos da Activision. Me disseram que será um dos jogos de anúncio junto do PS5. Pode conter algum tipo de exclusividade, mas isso não foi definido ainda. pic.twitter.com/NFNr6dq3kX — Guru 🇧🇷 (@capitaorumor) April 21, 2020

Il y a un nouveau Crash en route. Il est en développement depuis 3 ans, et la campagne marketing devrait bientôt commencer du côté d’Activision. On m’a dit que ce serait l’un des jeux promotionnels de la PS5. Il pourrait y avoir une sorte d’exclusivité, mais il cela n’est pas encore défini.

Il y a quelques heures, c’était au tour des comptes officiels de Crash Bandicoot sur Facebook et Twitter de faire monter la sauce avec la publication d’une mystérieuse image. Une caisse métallique que nous avons l’habitude de retrouver dans les différents jeux de la saga, avec une légende : « Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte ? ».

What’s in the box ⍰ pic.twitter.com/hB2E1dNhDK — Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) April 23, 2020

Pour rappel, selon les dernières rumeurs, un événement PS5 serait organisé en mai pour dévoiler la console et les premiers jeux de cette dernière. Avec un peu de chance, c’est lors de cet événement que ce jeu Crash Bandicoot pourrait être annoncé. Comme avec les jeux Call of Duty, on peut imaginer que le jeu bénéficierait de contenus en avant-première sur PS5. Ou, pourquoi pas, que le jeu soit une exclusivité temporaire d’un an, comme ce fut le cas avec Crash Bandicoot N-Sane Trilogy qui est arrivé en juin 2017 sur PS4, puis en 2018 sur Xbox One, Switch et PC.

2020, l’année du Bandicoot ?

En plus des rumeurs autour d’un nouvel opus console de Crash Bandicoot, il y avait également des rumeurs autour d’un jeu mobile. Un petit jeu qui avait pour but de lancer la communication marketing. C’est au début de l’année 2020 que « Crash Bandicoot Mobile » a leaké du côté de son éditeur King. L’idée est très simple, il s’agit d’un jeu de runner tout ce qu’il y a de plus basique. Mais déjà à l’époque, on vous annonçait qu’Activision avait en tête de sortir un jeu mobile pour relancer l’engouement autour de la licence Crash Bandicoot avant le reveal de son gros jeu console. Avec la sortie (sur Android pour le moment), de Crash Bandicoot Mobile, on peut clairement penser que les choses vont s’accélérer dans les prochains jours et prochaines semaines.