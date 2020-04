CyberPunk 2077 : la manette collector Xbox One (déjà) en fuite !

Une manette collector Xbox One pour Cyberpunk 2077 !

Il était initialement attendu pour ce mois d’avril 2020, il sera finalement disponible le 17 septembre prochain, Cyberpunk 2077 fait irrémédiablement partie des jeux les plus attendus de cette année, et se veut l’un des derniers grands hits de cette génération. Rappelons qu’il s’agit là du dernier (gros) bébé de chez CD Projekt RED, à l’origine d’un certain The Witcher 3.

Evidemment, cette sortie constituera l’évènement de la rentrée, et outre une édition collector qui risque d’être très prisée, Cyberpunk 2077 sera également décliné en manette Xbox One. C’est ce que révèle la division canadienne d’Amazon, qui liste depuis quelques heures dans ses pages cette « Xbox Wireless Controller – Cyberpunk 2077 Limited Edition« , avec une date de disponibilité calée au 4 mai.

Une disponibilité calée au 4 mai ?

A l’heure actuelle, rappelons que cette manette n’a pas été officialisée par Microsoft ou par CD Projekt RED. Reste à savoir maintenant si cette dernière sera bel et bien disponible dès le début du mois prochain, ou s’il s’agit d’une erreur de la part de la plateforme de e-commerce américaine.

Une manette Xbox One au style très affirmé, abritée dans un packaging qui reprend le code couleur (très jaune donc) de Cyberpunk 2077. Du côté de la manette en elle-même, on retrouve un pad Xbox One classique, avec une finition noire/grise plutôt agréable à l’oeil, sans oublier les boutons LB et LT en rouge. De quoi faire craquer les (nombreux) collectionneurs de manettes Xbox One…

Un Cyberpunk 2077 qui sera disponible sur Xbox One donc (mais aussi sur la nouvelle Xbox Series X), sans oublier des versions PS4 et PC. A ce sujet, Nvidia a récemment offert à certains heureux élus des cartes graphiques GeForce RTX 2080TI en édition limitée Cyberpunk 2077.