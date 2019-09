CyberPunk 2077 : un mode multijoueur oui, mais qui arrivera (beaucoup) plus tard

Un mode multi pour CyberPunk 2077…

Depuis quelques mois maintenant, les esprits s’échauffent à l’évocation du prochain bébé de chez CD Projekt RED : CyberPunk 2077. Présenté à l’occasion du dernier E3 (avec notre aperçu toujours disponible ici), le jeu n’est pas attendu sur nos consoles et PC avant le 16 avril 2020, mais nombreux sont ceux à y voir le futur GOTY, au point de s’arracher la future édition collector du jeu, disponible à cette adresse.

Un titre qui proposera évidemment une vaste campagne solo, avec un mélange FPS/RPG qui séduit déjà de nombreux adeptes d’univers futuristes. Malgré sa vue FPS, le jeu proposera en effet de nombreuses mécaniques de RPG avec notamment des compétences à acquérir, des barres de PV, de l’XP, des quêtes annexes… A l’instar d’un The Witcher 3, CyberPunk 2077 devrait donc proposer une campagne solo qui s’étalera sur de nombreuses heures, avec en prime du contenu additionnel à venir au fil des semaines/mois suivant la sortie du jeu.

… mais après tous les DLC du mode solo

Via Twitter, le studio polonais CD Projekt RED a tenu à donner quelques nouvelles du mode multijoueur de ce CyberPunk 2077. Un mode multijoueur qui va bientôt entrer en production, et qui ne sera donc pas disponible en avril prochain. CyberPunk 2077 sera donc une expérience solo uniquement lors de son lancement en boutiques, et la section multijoueur sera intégrée plus tard… bien plus tard même, puisque cette dernière arrivera après l’intégralité des DLC du mode solo.

Impossible à l’heure actuelle de connaître la teneur de ce mode multijoueur à venir. Toujours est-il que les fans qui souhaitent s’adonner au jeu en solo peuvent être rassurés, puisque cette section constitue la seule et unique préoccupation de CD Projekt RED à l’heure actuelle. Et puis, entre nous, a-t-on réellement besoin d’un mode multijoueur dans un jeu comme CyberPunk 2077… ?

