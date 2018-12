Daimler investit 20 milliards d’euros dans des batteries pour les véhicules électriques

Dans un communiqué, la maison-mère de Mercedes-Benz a révélé qu’elle allait investir plus de 20 milliards de dollars dans des batteries destinées aux véhicules électriques. Cela fait quelques années que Daimler a fait part de son intérêt pour l’automobile électrique, à l’instar d’autres constructeurs traditionnels tels que Porsche ou Audi. Par conséquent, elle annonce que ce montant sera dédiée uniquement à l’achat de batteries, et que cette somme devrait couvrir ces dépenses jusqu’à l’année 2030.

Daimler passe à l’offensive

À ce sujet, le patron du groupe automobile, Dieter Zetsche a déclaré : « Avec l’achat de cellules de batteries pour plus de 20 milliards d’euros, nous avançons méthodiquement vers l’avenir électrique de notre entreprise ». Pour l’instant, l’on ne sait pas encore vers quelles sociétés se tournera Daimler pour s’approvisionner en batteries. Actuellement, l’entreprise achète ces dernières à des compagnies coréennes ou chinoises, comme la majorité des constructeurs automobiles. Reste à savoir si la société allemande souhaite renforcer sa propre production de batterie ou si ses fournisseurs venus d’Asie seront les grands bénéficiaires de ce nouvel investissement.

Il y a environ un an, l’entreprise allemande avait indiqué qu’elle prévoyait de dévoiler une impressionnante gamme de véhicules électriques dans les années à venir, pour 130 modèles prévus d’ici l’année 2022. D’ailleurs, Mercedes-Benz a récemment officialisé le EQC, sa première voiture électrique de série. Dévoilé il y a trois mois maintenant, le SUV allemand devrait être assemblé à Bremen dès le début de l’année à venir, sur les mêmes lignes de montages que les Classe C et GLC de l’entreprise.

Pour rappel, Tesla a dépassé Daimler en Bourse il y a une semaine, alors que ce dernier avait parié, un an auparavant, qu’il pouvait faire tomber son concurrent en investissant un milliard de dollars dans les véhicules électriques. Elon Musk s’était empressé de répondre en ajoutant que Daimler avait certainement oublier un zéro dans ces investissements, zéro que le constructeur allemand a rapidement ajouté à ses dépenses.

