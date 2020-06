D’après cette maquette, il n’y aura plus d’encoche sur le successeur de l’iPhone 12 (en 2021)

Alors que la plupart des médias évoquent surtout l’iPhone 12 et ses variantes, qui devraient sortir avant la fin de l’année, la chaîne YouTube Mac Otakara (relayée par 9to5Mac) a récemment publié une maquette montrant à quoi l’un des modèles qui vont sortir en 2021 pourrait ressembler. La maquette aurait été réalisée en tenant compte de rumeurs, et représenterait un prototype pour l’un des futurs iPhone.

On peut tirer trois principales informations de cette vidéo. Tout d’abord, celle-ci suggère que le modèle de 5,5 pouces en 2021 pourrait ne pas avoir d’encoche. Il est possible que comme d’autres constructeurs, Apple développe un moyen d’intégrer la caméra frontale à l’écran, ce qui permettrait d’avoir une façade plus épurée. D’autre part, la vidéo suggère qu’Apple pourrait abandonner son port Lightning en 2021 et utiliser l’USB-C qui est actuellement la norme pour les smartphones Android. Enfin, la vidéo suggère que le successeur de l’iPhone 12 pourrait avoir 3 ou 4 caméras sur le dos. Et étant donné qu’il devrait s’agir du modèle le moins cher, avec un petit écran, on peut supposer qu’Apple pourrait donc placer encore plus de caméras sur le dos des modèles plus cher.

Des changements radicaux ?

Bien entendu, pour le moment, ces informations sont encore à considérer avec une extrême prudence, étant donné que celles-ci ne sont pas officielles. Et en attendant la présentation des iPhone de 2021, de nombreuses rumeurs vont encore circuler. Certaines pourraient contredire les articles précédents. Et Apple ne donnera pas d’indices avant la présentation officielle.

En tout cas, toutes ces informations sont pertinentes. En ce qui concerne l’écran, comme nous l’indiquions plus haut, Apple ne serait pas le seul fabricant de smartphones à étudier la possibilité de cacher la caméra frontale sous cet écran afin de ne plus gêner l’utilisateur avec une encoche. L’adoption du port USB-C à la place du port Lightning permettrait à Apple de se conformer aux futures réglementations qui imposeraient l’utilisation d’un chargeur universel pour tous les appareils électroniques. Et l’augmentation du nombre de caméras serait une suite logique (pour rappel, Apple a augmenté le nombre de caméras sur le dos de ses derniers iPhone).

Sinon, pour rappel, des rumeurs suggèrent actuellement qu’Apple pourrait retarder la sortir des iPhone 12 (ceux qui doivent sortir cette année) à cause de la pandémie.