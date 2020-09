De nombreuses informations au sujet de la PS5 et des coulisses de son annonce

Cette nuit, vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’événement, Sony a annoncé le prix, la date de sortie et a donné le feu vert aux précommandes de la PlayStation 5 et de la PS5 Digital Edition. C’est au cours d’une courte conférence de 45 minutes, néanmoins bien intense, que la firme a terminé en beauté avec les informations que les joueurs attendaient depuis de nombreux mois !

Dans la foulée, c’est le Washington Post qui a mis en ligne une longue interview de Jim Ryan, le PDG de Sony Interactive Entertainment (SIE) qui dévoile de nombreuses informations autour de la PS5 et de la PlayStation 5 Digital Edition. Ainsi que de nombreuses anecdotes des coulisses de cette next-gen et des chamboulements que Sony a pu rencontrer sur son chemin.

La PS5 à 399,99€ depuis le début !

Nous apprenons que dès le début de l’année 2020, il n’y avait pas de débats chez PlayStation et le prix de la PS5 devait être le même que celui de la PS4 en 2013. C’est à dire que la PS5 aurait dû être proposée au prix de 399,99€ dans sa version (normale) et sans doute un peu moins chère pour la version digitale. Cependant, la crise du Covid-19, les soucis de productions et l’inflation des prix ont bouleversé les plans de Sony.

MEILLEURS PRIX PS5

Les PS5 plus nombreuses que les PS4

Dans la suite de l’interview, nous apprenons que Sony a réussi à produire plus de PlayStation 5, que de PS4 en 2013. Il faut dire qu’il y a sept ans, de nombreux revendeurs se sont retrouvés en rupture de stock très rapidement et de nombreux joueurs n’ont pas pu avoir leur console PS4 pour Noël. Cette année, malgré la crise du Covid-19, Sony a réussi à produire plus de consoles PS5 que de console PS4 à l’époque.

Pendant un certain temps, au début de Covid, cette image était loin d’être claire. Tout comme l’offre n’était pas claire, y aurait-il un marché? Quelqu’un aurait-il le droit de sortir? Des magasins seraient-ils ouverts? Cela a été une année pas comme les autres. Mais tout cela ne fait que renforcer notre détermination, et la voie que nous avons tracée en début d’année était absolument la bonne.

Sachant que l’interview fut réalisée il y a quelques jours, voilà de quoi faire taire les rumeurs autour d’une diminution des stocks de la PS5 suite à un problème de fiabilité. Une rumeur qui a déjà été démentie hier par la société.

Un nouveau PlayStation Plus avec 18 jeux offerts !

Au cours de l’événement d’hier soir, le fameux PS5 Showcase, Sony a dévoilé la nouvelle version du PS+ avec le « PlayStation Plus Collection ». Une nouvelle façon de proposer du contenu gratuit aux joueurs puisque dès le premier jour de lancement de la PS5, ce sont 18 des meilleurs jeux PS4 qui seront offerts à tous les joueurs abonnés au PS+ ! Ils pourront ainsi garder les jeux tout au long de leur abonnement.

Pour Jim Ryan, il s’agit d’un « cadeau formidable pour tous ceux qui jouent à leur PlayStation en ligne, et un bon point d’entrée pour tous ceux qui découvrent les propriétés Sony comme “The Last of Us”. Dans la liste figure également de nombreux jeux comme Uncharted 4, God of War, Fallout 4, Bloodborne, Monster Hunter World et bien d’autres ! On découvre des jeux exclusifs sur PS4, mais également des jeux d’éditeurs tiers !

MEILLEURS PRIX PS5 DIGITALE EDITION

Encore 4 ans de durée de vie pour la PS4

La console de Sony en a dans le ventre et du haut de ses sept années de bons et loyaux services, il se pourrait que la PS4 continue de briller ! En effet, Jim Ryan annonce que la console devrait vivre encore quatre années en recevant régulièrement de nouveaux jeux. Nous savons déjà que les jeux qui devaient à la base être des exclusivités PS5 ne le seront finalement pas et sortiront sur PS4 comme avec Spider-Man Miles Morales ou encore Horizon Forbidden West.

La PS4 pourrait donc perdurer jusqu’en 2024 et avoir un cycle de vie de 11 ans, ce qui est assez proche d’une certaine PS2, console la plus vendue de tous les temps qui a eu un cycle de vie de 13 ans.

La communauté PS4 continuera à être incroyablement importante pour nous pendant trois ou quatre ans. Beaucoup passeront à la PS5, nous espérons que si nous faisons bien notre travail, mais des dizaines de millions de personnes seront toujours engagées avec la PS4.

Jim Ryan ne précise pas s’il parle d’un modèle en particulier de la PS4. Cependant, il faut éviter de se voiler la face, il y a très peu de chances pour que la PS4 fat (de 2013) ainsi que la PS4 Slim (de 2016) puissent toutes les deux tenir le rythme. Il y aura sans doute uniquement la PS4 Pro qui pourra encore tenir trois ou quatre ans.

De nouveaux horizons pour PlayStation

Avec l’arrivée de la PS5, Sony aspire à pas mal de nouveautés et de changements à l’avenir. Depuis quelques mois, de plus en plus de jeux PlayStation arrivent sur PC. Et cela pourrait bien continuer afin de faire découvrir les licences first-party aux joueurs PC et les encourager à découvrir les suites sur PS5. Comme ce fut le cas cet été avec Horizon Zero Dawn et sa suite Horizon Forbidden West qui arrivera sur PS4 et PS5 en 2021.

Mais il y aura aussi les adaptations grâce au récent label PlayStation Productions qui a ouvert en mai 2019. Actuellement, c’est une adaptation de la licence Uncharted qui est en cours de production avec les acteurs Tom Holland et Mark Wahlberg. Mais le plus gros projet en coure actuellement est sans doute la série TV HBO de The Last Of Us. Une série supervisée par Naughty Dog et coproduite par Craig Mazin (Chernobyl) et Carolyn Strauss (Game of Thrones).