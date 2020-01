De nouveaux détails concernant la future Ferrari GT 100% électrique

Des brevets pour la future Ferrari GT électrique

En toute fin d’année dernière, Ferrari annonçait que sa première voiture 100% électrique ne verrait pas le jour avant 2025. Un « retard » du, selon le constructeur, à une technologie qui ne serait pas encore assez mûre, pas assez du moins pour combler les exigences de Ferrari. « Il y a encore des problèmes importants en termes d’autonomie et en termes de vitesse de recharge. A terme, nous finirons par en proposer un (de modèle électrique), mais cela se fera après 2025″ déclarait alors Louis Camilleri.

Récemment, Ferrari a déposé divers brevets, concernant une nouvelle plateforme 100% électrique. Cette dernières décrit un véhicule, de type GT, qui serait animé par quatre moteurs électriques indépendants, chacun étant évidemment positionné sur une roue.

De quoi permettre une excellente tenue de route d’une part, et un véhicule qui « comprend quatre roues motrices et quatre motorisations électriques réversibles, chacune étant mécaniquement entièrement indépendante des autres, et ayant un arbre directement relié à une roue motrice correspondante. » Du côté de chez Ferrari, on planche évidemment sur cette nouvelle plateforme électrique, à partir de laquelle seront mis au point les modèles à venir. C’est le cas également chez d’autres constructeurs, comme Porsche.

70% de véhicules hybrides d’ici 2022

En attendant de pouvoir découvrir cette première Ferrari 100% électrique, les amateurs du constructeur italien devraient pouvoir profiter de diverses déclinaisons hybrides au fil des années. Il y a quelques mois, Ferrari a dévoilé sa SF90 Stradale, un bolide plug-in hybrid doté d’un bloc V8 4.0L, lequel est associé à trois moteurs électriques, pour une puissance totale avoisinant les 1000 ch. Nul doute que cette « électrification » se poursuivra dans les prochains mois.

Rappelons que le constructeur italien espère pouvoir écouler 70% de véhicules hybrides d’ici 2022, et étudie déjà d’autres alternatives, comme la pile à combustible ou les biofuels.