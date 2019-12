Le projet technologique de Porsche pour encore améliorer la sécurité de ses modèles électriques

L’installation de deux moteurs – un sur chaque essieu – dans les voitures électriques haut de gamme est rapidement devenue la norme. Des versions Performance des tesla (Model 3 et S) à la Porsche Taycan en passant par l’Audi e-tron ou la future Ford Mustang Mach-E, tous les constructeurs proposent au moins une variante à deux moteurs dans leur gamme électrique. Tesla fera encore un pas de plus en lançant à l’été 2020 la version « Plaid » de sa Model S, équipée de trois moteurs, pour davantage de puissance et de couple, avec probablement deux moteurs sur le train avant et toujours un seul sur l’essieu arrière. Une architecture reprise de son futur Roadster 2, qui accueillera également trois moteurs.

Chez Porsche on va encore un peu plus loin. Si la Porsche Taycan utilise un moteur électrique par essieu pour permettre la traction intégrale, le constructeur allemand travaille aussi sur une façon plus élaborée de distribuer la puissance sur les quatre roues. L’entreprise a dévoilé les plans d’un système de traction intégrale électrique qui utilisera quatre moteurs. On passe donc d’un moteur par essieu à un moteur par roue, rien que ça. Le système devrait être utilisé dans les futurs SUV électriques de la marque.

Plus de moteurs, c’est plus de puissance, mais ce n’est pas la raison principale pour laquelle Porsche a choisi cette configuration. Car il s’agit en fait davantage de contrôle et de distribution plus précis de l’énergie, et in fine de tenue de route et donc de sécurité accrue. Avec quatre moteurs électriques, le système peut non seulement distribuer précisément la puissance dans l’axe longitudinal, mais aussi transversal. Cela permet une forme avancée de guidage du couple pour aider la voiture à tourner plus facilement.

« Comme une pédale d’accélérateur pour chaque roue »

Plusieurs constructeurs automobiles offrent déjà des systèmes de transmission vectorielle de couple, mais ces systèmes fonctionnent soit en appliquant une dose de frein à certaines roues quand celles-ci sont en perte d’adhérence – c’est le fameux ESP présent aujourd’hui sur pratiquement toutes les voitures récentes -, soit avec des différentiels mécaniques. L’avantage d’un système électronique, selon Porsche, réside dans le fait que les moteurs électriques peuvent réagir plus rapidement et permettre des réglages plus fins que les dispositifs mécaniques. Il est également possible de modifier le système à l’aide d’un logiciel, sans avoir à remplacer aucun composant mécanique, a fait remarquer Porsche.

Porsche n’est pas le premier constructeur à proposer le guidage électrique du couple. Hormis le Rover de Mars et ses quatre moteurs, le concept original d’Audi E-Tron Quattro utilisait deux moteurs électriques sur l’essieu arrière pour le guidage du couple, avec un troisième moteur électrique à l’avant. Cependant, Audi a opté pour un système plus conventionnel, avec un moteur électrique sur chaque essieu, pour le modèle de série e-tron. Les supercars électriques Rimac Concept One et Concept Two disposent d’un guidage électrique du couple sur les deux essieux. Or on se souviendra à toutes fins utiles que Porsche est actionnaire de Rimac…

Porsche n’a pas précisé quel véhicule serait le premier à obtenir son système de traction intégrale électrique. On sait déjà qu’une version une version électrique du Macan arrivera en 2021, mais il est également possible que Porsche garde cette technologie pour un autre SUV électrique non encore annoncé. Porsche lancera également en 2020 ou 2021 une version de série du concept de « break de chasse » Taycan Cross Turismo, mais cette voiture utilisera probablement le même système de traction intégrale à deux moteurs que la version berline.