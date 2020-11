De nouveaux indicateurs montrent que l’iPhone 12 fait un carton

Au mois d’octobre, Apple a finalement dévoilé les iPhone 12. Et actuellement, les quatre modèles sont déjà sur le marché. Ceux-ci étaient très attendus puisqu’il s’agit des premiers iPhone 5G. D’autre part, les iPhone 12 profitent d’un nouveau processeur gravé en 5 nm, bénéficient d’un nouveau système de chargement via MagSafe et le design a été revu.

Pour l’heure, on n’a pas de données sur les ventes qu’Apple est en train de réaliser. Mais de nombreux indicateurs suggèrent qu’elles sont très bonnes.

Il y a quelques semaines, l’analyste Ming Chi Kuo évoquait par exemple des précommandes qui seraient nettement meilleures par rapport à celles de l’iPhone 11 en 2019. D’autre part, des sources non officielles évoquent même une possible pénurie, en partie à cause du succès de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro.

Et aujourd’hui, on a encore d’autres éléments qui indiquent que l’iPhone 12 et ses variantes se vendent très bien. Dans un article publié cette semaine, le site PC Mag relaie une étude réalisée par Wave7 et Counterpoint Research aux États-Unis dans les boutiques des opérateurs.

D’après 62 % des représentants de ces boutiques, l’intérêt pour l’iPhone 12 serait plus élevé que celui pour l’iPhone 11 en 2019. Et 43 % ont indiqué que les ventes seraient plus élevées, contre 30 % qui ont indiqué le contraire. Par ailleurs, la 5G serait un facteur majeur pris en compte par les clients, d’après 81 % des répondants.

True, 81% of reps surveyed said that 5G is a major factor. Higher interest in iPhone 12 than in iPhone 11 a year ago. Reps said buyers want the "latest and greatest." Pent-up demand is a factor, as upgrade rates have been low amid the pandemic. 12 Pro supply has been weak. https://t.co/eyTmrAhqht — Jeff Moore (@wave7jeff) November 16, 2020

Une hausse de la demande qui serait également ressentie par les fournisseurs

Il y a quelques jours, Foxconn, l’un des principaux fournisseurs d’Apple, qui assemble les iPhone, a évoqué de fortes expéditions pour l’iPhone 12, et une demande plus élevée que prévu pour les smartphones et les serveurs (Apple n’est pas le seul client de cette entreprise).

Et dans un article publié ce 17 novembre, le site Digitimes évoque même l’impact des ventes de l’iPhone 12 sur l’état d’esprit des entreprises qui fournissent des solutions de refroidissement pour les smartphones. En substance, en voyant les bonnes ventes de l’iPhone 12, ceux-ci seraient maintenant confiants qu’il y aura un important rebond de la demande pour leurs composants, grâce aux ventes de smartphones 5G en 2021.

De notre côté, on attend de voir comment les fabricants de smartphones Android vont réagir à la sortie des iPhone 12. Actuellement, des rumeurs circulent déjà au sujet des Galaxy S21, du OnePlus 9 et du Mi 11 Pro de Xiaomi. Ces modèles sortiront au premier semestre 2021.

Lancement réussi pour les nouveaux Mac ?

En plus d’avoir lancé ses premiers iPhone 5G, Apple a également lancé ses premiers ordinateurs utilisant des puces Apple Silicon à la place des puces Intel. Cette transition doit permettre à la firme de Cupertino de proposer des machines plus performantes, mais aussi plus économes en énergie.

Et si pour le moment, il est trop tôt pour évoquer les ventes, les nouvelles machines d’Apple font en tout cas l’objet de très bons retours.