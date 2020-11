Le principal fournisseur d’Apple évoque une forte demande pour l’iPhone 12

Avec ses nouveaux iPhone 12, Apple a mis le paquet. Ces modèles étaient très attendus puisqu’il s’agit des premiers smartphones 5G de la firme de Cupertino. Et pour le moment, les prévisions évoquent une demande très élevée.

Par exemple, l’analyste Ming Chi Kuo aurait indiqué dans une note que les précommandes de l’iPhone 12 ont été nettement meilleures que celles de l’iPhone 11 en 2019. Et actuellement, des rumeurs évoquent déjà la possibilité qu’il y ait une pénurie durant la période de fin d’année.

Par ailleurs, Foxconn, le principal fournisseur d’Apple, évoque également une forte demande. D’après un article publié par Reuters, l’entreprise taiwanaise voir une demande plus élevée que prévu, que ce soit pour les smartphones ou les serveurs.

D’autre part, Foxconn aurait aussi évoqué « de fortes expéditions » pour l’iPhone 12. Et l’entreprise s’attendrait à ce que cette tendance se poursuive dans les prochains mois.

Apple se préparerait déjà à une pénurie

Malheureusement, d’après les rumeurs, Apple pourrait avoir des difficultés à satisfaire la demande pour ses nouveaux iPhone. Cela serait dû à un problème d’approvisionnement pour une puce nécessaire pour gérer la consommation d’énergie de ces smartphones 5G.

D’autre part, Apple aurait déjà réaffecté des scanners LiDAR normalement destinés à l’iPad Pro pour l’iPhone 12 Pro, car la demande pour ce modèle Pro aurait aussi été plus élevée que prévu. Et Apple aurait également augmenté ses commandes pour les modèles anciens (l’iPhone 11 et l’iPhone SE) afin de combler le vide si jamais il fait face à une pénurie d’iPhone 12.

La demande sera encore très élevée en 2021

Mais bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs et de ce fait, la prudence reste de mise. En tout cas, tout porte à croire qu’Apple réalisera de très bonnes ventes avec cette génération d’iPhone. D’ailleurs, un analyste prévoit déjà qu’en 2021, les ventes d’iPhone dépasseront celles de 2015, un niveau qui n’a jamais été atteint jusqu’à présent.

Et maintenant, on attend de voir comment les fabricants de smartphones Android vont réagir à la sortie de ces iPhone 12. Par exemple, actuellement, des rumeurs suggèrent que Samsung pourrait bien rompre avec ses traditions en sortant ses nouveaux modèles haut de gamme, les Galaxy S21, au mois de janvier au lieu d’une sortie en février.

Le géant coréen souhaiterait reprendre son élan rapidement, après une année 2020 gâchée par la pandémie de coronavirus. Mais une sortie anticipée du Galaxy S21 permettrait aussi à Samsung d’avoir ses futurs concurrents des iPhone 12 sur le marché plus tôt.