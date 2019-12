De nouvelles informations sur la prochaine Xbox Series X

L’événement de ce mois de décembre, c’est sans doute l’annonce de la Xbox Series X, la prochaine console de nouvelle génération de Xbox qui arrivera pour les fêtes de fin d’année 2020. Une annonce qui fut l’un des moments fortss des Game Awards 2019. Après les premières informations comme le premier trailer, les premières spécificités et premiers changements de la manette, voici de nouvelles informations sur la première console next-gen.

Pourquoi le nom « Series » plutôt que Scarlett ?

Depuis plusieurs mois, nous vous parlons de plusieurs Xbox. L’Anaconda, la Scarlett, ou bien encore la Lockhart. Alors, pourquoi choisir le nom de Xbox Series X ? Dans un premier temps, le « Project Scarlett » dévoilé depuis l’E3 2018 était le nom de code de la nouvelle génération chez Xbox.

Pour ce qui est de la Xbox Anaconda et la Xbox Lockhart, ce seraient les deux nouvelles consoles qui feraient partie du « Project Scarlett ». Ainsi, la Xbox Series X serait la fameuse « Xbox Anaconda ». Et une nouvelle console devrait être dévoilée dans les prochains mois (à l’E3 ?) pour une sortie fin 2020.

De nombreuses rumeurs parlent d’une Xbox sans lecteur de Blu-ray, qui serait la version next-gen de la Xbox One S All Digital Edition, et dont les premiers specs auraient été dévoilés par Windows Central. Pour aller un peu plus loin, Phil Spencer, le patron de la firme Xbox a expliqué pourquoi le nom de « Series X ».

Nous savons que la Xbox est un élément essentiel reliant les joueurs à la marque Xbox […] Si je vous demandais sur quelle machine vous jouez et que c’est sur Xbox, vous me répondriez : ‘Je joue sur Xbox’. Au lieu d’essayer de décrire quoi que ce soit avec nos propres termes, nous avons tout simplement parlé aux gens et écouté leurs retours […] Je tenais juste à ce que le nom de la console reflète ce qu’elle est. Des milliers de jeux Xbox vont fonctionner dessus, pareil pour les accessoires Xbox. Bien évidemment, ce terme ‘Series X’ nous offre la liberté d’explorer d’autres voies, et donc d’être plus descriptifs si nous en ressentons le besoin. »

Il y a de grandes chances pour que le nom de cette console ne soit en réalité juste « X ». Et que le « Series » (au pluriel) soit la nouvelle gamme de consoles nouvelle génération de Xbox. Ainsi, par pure spéculation, nous pouvons penser que :

Project Scarlett : Series

Anaconda : Xbox X

Lockhart : Xbox L (pour Light) ou Xbox D (pour Digital) ou encore Xbox S (pour Small).

Plus puissante, nouvelle manette…

Comme annoncé dans notre article quelques minutes après l’annonce officielle de cette Xbox Series X, la console sera beaucoup plus puissante que la Xbox One X actuelle. Outre le fait qu’elle soit capable de fournir une puissance de traitement quatre fois supérieure à celle de la Xbox One X. La bête proposera ainsi :

De la 4K et permettra également de la 8K.

De l’affichage en 60FPS (pour la 4K) et jusqu’à 120FPS.

Un taux de rafraîchissement variable (VRR).

Architecture ZenNA 2 de la prochaine génération RDNA d’AMD.

Le mode Auto Low Latency (ALLM) avec de nouvelles fonctionnalités comme Dynamic Latency Input (DLI) (pour un minimum de latence).

Rétrocompatibilité de tous les accessoires Xbox One (dont les manettes).

Rétrocompatibilité de tous les jeux Xbox (Xbox, Xbox 360 et Xbox One).

Rétrocompatibilité des sauvegardes de jeux cross-gen (qui sortiront sur Xbox One et Xbox Series X).

Rétrocompatibilité sur les différents services Xbox comme le Xbox Game Pass et prochainement le XCloud.

Une nouvelle manette affinée.

Et justement, concernant la nouvelle manette, Phil Spencer a encore des choses à nous dire sur ses nouveautés (comme l’arrivée du bouton Share) ou le choix d’affiner la manette.

« Il y a un certain nombre de choses que nous avons apprises en concevant la manette Elite et en prêtant attention aux retours des fans. Par exemple, il y a la croix directionnelle hybride sur laquelle nous avons travaillé ; c’est le genre d’élément dont bénéficiera la manette de la Xbox Series X. Je pense également au bouton ‘Share’. Evidemment, nous ne sommes pas les premiers à le proposer, ce n’est pas une révolution ; mais ça montre que nous sommes à l’écoute de la communauté pour laquelle ce type de fonctionnalité fait partie de l’expérience vidéoludique. Et puis, vous aurez toujours les gâchettes vibrantes ainsi que le retour haptique. »

Switcher d’un jeu à l’autre instantanément !

Lors des Game Awards 2019, juste après avoir annoncé la Xbox Series X, Microsoft en a profité pour dévoiler le nouveau jeu de son studio fraîchement racheté : Ninja Théory. Et ce prochain jeu c’est Senua’s Saga : Hellblade II. La suite du premier Hellbalde très attendu, dont le premier trailer est très impressionnant.

Imaginons que vous ayez envie de jouer à ce jeu qui s’annonce incroyable, puis que vous souhaitez switcher sur le prochain Halo Infinite. Et pourquoi pas, imaginer qu’un nouveau Forza Motorsport soit annoncé d’ici la sortie de Xbox Series X et que vous souhaitez également switcher sur ce jeu. Avant de reprendre votre partie de Hellblade 2. Le tout, sans quitter un seul jeu ? Seulement en les mettant en « pause ». Et bien, ce sera possible avec la Xbox Series X.

En effet, c’est ce que nous annonce Jason Ronald, directeur associé du Program Management de Xbox qui explique la Xbox Series X permettra de mettre en pause plusieurs jeux simultanément. Bien entendu, on imagine que cette fonctionnalité aura ses limites (peut-être pas plus de deux jeux ?) Et que cette nouvelle fonctionnalité soit réservée aux jeux dématérialisés. Et peut-être même aux jeux du Xbox Game Pass.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité sympathique qui prolongera ce que la Xbox One et la PS4 font actuellement. S’il n’est pas possible de mettre plusieurs jeux en « pause » sur les deux machines, il est possible de mettre plusieurs applications en pause simultanément comme Netflix, YouTube et un jeu par exemple.

2020, l’année de la next-gen

En dévoilant la Xbox Series X, Microsoft est le premier à frapper dans la course à la next-gen. Nous attendons désormais impatiemment la réponse de Sony avec la PlayStation 5 qui devrait bientôt communiquer. Quoiqu’il en soit, l’E3 2020, qui sera le prochain grand rendez-vous international, s’annonce d’ores et déjà très intéressant.