Découvrez à quoi le smartphone pliable de Xiaomi pourrait ressembler

Bien qu’il n’ait pas encore sorti de smartphone à écran pliable, Xiaomi s’intéresse beaucoup à cette technologie. D’ailleurs, en 2019, alors que Samsung sortait le Galaxy Fold, Xiaomi a dévoilé un prototype avec un écran qui se plie en trois.

Cependant, étant donné les inconvénients qu’un smartphone pliable qui se plie en trois aurait avec les technologies actuellement disponibles, il est possible que Xiaomi ait finalement décidé d’adopter un design plus simple pour son premier modèle commercial. Et récemment, le site LetsGoDigital a publié un article qui nous donne peut-être un premier aperçu du design qu’aura le premier smartphone pliable de Xiaomi.

D’après ce site, Xiaomi aurait un brevet pour un smartphone pliable plus classique, qui rappelle beaucoup le Galaxy Z Fold 2 de Samsung. Cependant, cet appareil se distinguerait grâce à un mécanisme pop-up. Comme sur certains smartphones commercialisés par la marque chinoise, le mécanisme pop-up fait apparaître la caméra frontale lorsqu’on en a besoin, et permet de ne pas mettre d’encoche sur l’écran.

Xiaomi Foldable Smartphone with pop-up camera system.https://t.co/9bBZZAXxPB Design patent filed 20 November 2020 – Hague International Design System – WIPO (World Intellectual Property Office).#Xiaomi pic.twitter.com/qqf2OWXbTM — LetsGoDigital – Mark Peters (@letsgodigitalNL) November 23, 2020

Bien entendu, rien ne dit que ce smartphone sortira en modèle commercial. Les entreprises de la taille de Xiaomi peuvent concevoir plusieurs prototypes, et détenir de très nombreux brevets, mais sans tous les utiliser.

Un premier smartphone pliable en 2021 ?

En tout cas, cette actualité nous rappelle que jusqu’à présent, Xiaomi n’a toujours pas sorti de smartphone pliable alors que l’entreprise semblait très intéressée en 2019. Néanmoins, il est à noter qu’actuellement, des rumeurs circulent indiquant que la marque pourrait enfin se lancer en 2021.

D’après le site XDA, qui aurait découvert des indices dans le code de MIUI 12, le premier smartphone pliable de Xiaomi pourrait utiliser un processeur Qualcomm Snapdragon et avoir une caméra de 108 mégapixels sur le dos.

Google pourrait également se lancer en 2021

Sinon, une autre rumeur suggère que Google pourrait aussi lancer son premier smartphone pliable l’année prochaine. Le site 9to5Google aurait découvert des documents indiquant que le lancement du premier smartphone Pixel pliable va se faire en même temps que le lancement du Pixel 6 et du Pixel 6 XL.

On notera également qu’en 2019, Google avait déjà admis qu’il prototype cette technologie. Néanmoins, à l’époque, il semblait qu’il ne s’agisse que de recherches et non du développement d’un produit à commercialiser.

En tout cas, alors qu’on attend encore les premiers smartphones pliables des marques comme Google Pixel, Xiaomi, et d’autres, Samsung est déjà à son quatrième modèle. Après avoir sorti le Galaxy Fold en 2019, le géant coréen a lancé le Galaxy Z Flip, le Galaxy Z Flip 5G, ainsi que le Galaxy Z Fold 2, cette année. Actuellement, des rumeurs circulent déjà au sujet des smartphones pliables que Samsung sortira en 2021.