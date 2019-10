Découvrez la preuve que le suivi de sommeil arrive bien sur l’Apple Watch

Le 10 septembre dernier, Tim Cook et ses équipes avaient beau s’exclamer sur l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité d’appel d’urgence ou bien d’un écran ne s’éteignant plus, l’Apple Watch Series 5 semblait décevoir. Il faut dire que depuis des mois, les rumeurs tablaient sur l’arrivée imminente d’une application de suivi de sommeil native à la montre connectée d’Apple. Il n’en sera finalement rien, à la présentation des nouveaux modèles.

Néanmoins, ne jamais dire jamais. Et il serait utile de rappeler que l’ancienne Apple Watch Series 4 n’avait pas reçu son électrocardiogramme directement lors de sa sortie, mais plusieurs mois après. Pourtant, l’équipement allait devenir un véritable argument de vente, et l’un des principaux points mis en avant par la firme de Cupertino dans ses publicités, jusqu’à celles de la keynote de cette rentrée 2019.

Le suivi de sommeil, bientôt dans l’Apple Watch ?

La montre connectée d’Apple avait été lancée à la suite de la keynote du 10 septembre, et ses premières livraisons sont apparues le 20 septembre. Cela fait donc maintenant deux semaines que l’objet de la marque à la pomme est disponible sur le marché, mais une récente capture d’écran du site officiel de la marque est venue remettre en question l’absence présumée d’une application de suivi de sommeil.

Comme le montrait le site The Verge en ce début de semaine, le site d’Apple aurait – par erreur ? – diffusé une capture d’écran de l’application « Alarms », parmi une liste de programmes en preview, affichant des éléments surprenants. En effet, au lieu de retrouver simplement un réglage du réveil, il semble être affiché que le paramètre peut aller beaucoup plus loin, grâce à une fameuse application « Sleep », auquel l’application « Alarms » indique le message suivant : « Réglez votre temps de sommeil et votre réveil dans l’app Sommeil ».

La durée du temps de sommeil correspond de surcroît à l’une des principales caractéristiques des applications de sommeil tierces que l’on pouvait auparavant retrouver dans l’App Store. Sauf que cette fois-ci, l’application « Sleep » ferait partie de l’écosystème Apple.

Apple a déjà investi dans les programmes de suivi de sommeil

A quelques jours de la présentation de l’Apple Watch, les rumeurs semblaient réellement confirmer la présence de ce suivi de sommeil, d’autant plus qu’Apple a travaillé sur l’autonomie de ses montres. Des sources internes à Apple avait confirmé à 9to5Mac que l’application allait débarquer sur l’Apple Watch Series 5. La surprise fut donc totale lors de la keynote. Mais il serait tout aussi stratégique pour Apple de préférer annoncer cette nouveauté dans un moment plus propice, où l’information ne sera pas cachée sous celle de l’iPhone 11.

Terminons sur une dernière potentielle preuve à l’apparition de l’application suivi de sommeil. Il y a deux ans déjà, la firme de Cupertino avait manifesté son intérêt pour la fonctionnalité, alors qu’elle avait décidé de racheter le fabriquant de matériel de suivi de sommeil « Beddit ». Affaire à suivre, via une mise à jour de watchOS très certainement.