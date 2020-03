Découvrez les 8 produits lancés aujourd’hui par Xiaomi

Les premiers produits annoncés par la firme chinoise sont donc trois nouveaux smartphones dans la gamme Mi. Tous les trois compatibles 5G, ils sont sur toute la gamme de prix, allant de 349€ à 999€. Les Mi 10 et Mi 10 Pro se placent comme des concurrents très sérieux des gammes P40 de Huawei et S20 de Samsung. Le Xiaomi Mi 10 Lite n’en est pas moins intéressant, comme il propose de la 5G à un tarif abordable. Manque plus que le réseau en France pour en profiter !

Pour tout savoir sur les nouveaux Xiaomi Mi 10, Mi 10 Pro et Mi 10 Lite, notre article dédié :

Les nouveaux Mi True Wireless Earphones 2

Cette nouvelle version des écouteurs sans-fil Xiaomi propose de belles nouveautés, avec un travail sur le confort en appel, grâce à une amélioration des basses qui amenuisent le bruit extérieur. Utilisant le Bluetooth 5, ils embarquent des fonctionnalités des AirPods comme l’apparaige simple et la détection du placement dans les oreilles.

Ils seront disponibles chez la plupart des marchands dès le 7 avril pour un tarif public de 99,99€.

Un nouveau purificateur d’air, le Mi Air Purifier 3H

Xiaomi est très présent sur le marché de la purification d’air, avec plusieurs itérations du Air Purifier, la 3H. Elle permet de purifier des surfaces jusqu’à 45 m2 avec une capacité de 380 m2. Son filtre HEPA garantit l’élimination des microparticules avec une efficacité de 99,97%.

Il dispose aussi d’un écran OLED qui vous permet de connaître les informations sur la qualité de l’environnement de votre pièce et d’accéder aux différents réglages. Il est, comme ses prédécesseurs, compatible avec Google Assistant et Alexa. L’application Mi Home vous permet de l’intégrer dans des scénarios.

Son point fort est son tarif, le Xiaomi Mi Air Purifier 3H étant vendu 199€ en France. Une offre de précommande vous permet de le commander pour 169€ avant le 8 avril.

Une nouvelle Mi TV 4S 65’’

La nouvelle Mi TV dispose d’un écran de 65″, couplé à la technologie HDR10+, et compatible avec les normes audio DTS-HD et Dolby Audio. Elle tourne sous Android TV, vous pouvez donc accéder aux applications comme Prime Vidéo, Netflix, YouTube ou MyCanal, et tout le catalogue proposé par le Google Play Store.

L’Assistant Google est aussi de la partie, tout comme le support du Chromecast. Elle sera disponible dès le mois de juin avec un tarif public de 649€. La première semaine de commande permettra à tous les clients d’économiser 100€.

Deux routeurs, dont un WiFi 6

Le Mi AIoT Router AX3600 est le premier routeur Xiaomi compatible Wi-Fi 6. Outre les gains de vitesse et de couverture, il est capable de supporter jusqu’à 248 appareils en simultané, avec la domotique en tête. Une version plus abordable, le Mi AIoT Router AC2350 est la variante Wi-Fi 5 du Mi AIoT Router AX3600 et peut supporter jusqu’à 128 appareils connectés. Avec une vitesse Wi-Fi pouvant atteindre 2183 Mbps, ses sept amplificateurs de puissance externes assurent une excellente couverture et une connexion stable.

La version WiFi 5 sera disponible en juin pour 59,99€ (49,99€ si vous commandez la première semaine). Le Mi AIoT Routeur AX3600 (WiFi 6) sera disponible au mois d’août pour 119,99€.