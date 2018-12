Découvrez le nouveau sac à dos qui cartographie les rues pour Google Street View

Savez-vous comment font les équipes d’Alphabet pour nous permettre de découvrir les rues du monde entier comme si on y était, à 360° ? Pour commencer, elles conduisent des voitures à travers nos quartiers, équipées de multiples capteurs prenant des photos dans tous les sens afin de les assembler pour alimenter les données de Google Maps.

Mais pas que. En effet, pour scanner des lieux plus difficiles d’accès (rues étroites, monuments historiques, stades de football…), les opérateurs peuvent aussi se déplacer à pied. Dans ce cas, ils circulent équipés d’un gros sac à dos, bourré de composants électroniques en tout genre similaires au montage situé au-dessus des automobiles.

À quoi ressemble le nouveau Google Street View Trekker ?

Si vous souhaitez participer au programme de référencement cartographique, c’est possible, mais vous ne serez pas payé. Voici tout de même quelques informations sur les caractéristiques techniques de l’appareil. Le nouveau Trekker est ainsi bien plus petit, donc plus léger, et plus facile à transporter.

La caméra s’améliore également, puisque l’ouverture est désormais plus grande, tandis que la résolution des images est également améliorée. Le design a aussi été revu, même si de nombreux passants continueront de se retourner vers ceux qui portent le sac à dos.

À quoi va servir la nouvelle version ?

Les photographes et les voyageurs vont désormais pouvoir s’en donner à coeur joie. Parmi les endroits déjà disponibles sur Google Street View, on compte aussi les parcs d’attractions de Disneyland situés dans le pays de l’Oncle Sam. Et il y a de grandes chances que la dernière édition du Trekker fasse de plus en plus d’émules à travers le globe.

S’il vous reste quelques minutes à tuer, vous pouvez aller profiter des meilleurs paysages en ligne sur Maps en visitant cette adresse. Entre le Grand Canyon et la Tour Eiffel, surtout si vous avez un Cardboard, vous allez vous régaler !

