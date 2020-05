Découvrez toutes les informations autour d’Assassin’s Creed Valhalla

C’est donc officiel depuis le 30 avril dernier, le prochain opus de la saga Assassin’s Creed se nommera Valhalla et nous mènera sur les traces des impitoyables Vikings. Après les premières informations révélées grâce au premier trailer vendredi, voici un gros récapitulatif des nouvelles informations sur le jeu.

Assassin’s Creed Valhalla – Le voyage dans le grand Nord

C’est donc deux ans après avoir exploré la mythologie grecque, que nous allons pouvoir changer d’horizons avec les pays nordiques et la mythologie autour des Vikings. Assassin’s Creed Valhalla s’annonce comme l’un des premiers gros blockbusters de la next-gen et ce dernier arrivera en fin d’année 2020 sur PS4, Xbox One, PC, Google Stadia, mais aussi sur PS5 et la dernière Xbox Series X.

Comme Assassin’s Creed Origins et Assassin’s Creed Odyssey, Valhalla bénéficiera d’une orientation RPG. Bien entendu, ces dernières seront une nouvelle fois un peu plus poussées. Le jeu est développé par 15 studios différents d’Ubisoft. C’est bien entendu Ubisoft Montreal qui se charge principalement du développement, et soutenu par 14 autres studios de l’éditeur français.

Tout comme dans Odyssey, Assassin’s Creed Valhalla vous proposera au choix de contrôler un homme ou une femme. Cependant, les deux répondront au nom de Eivor. Le village viking occupera une place importante dans votre quête, étant donné qu’il sera considéré comme un HUB central. Autrement dit, il sera souvent question d’y revenir pour le faire grandir, l’améliorer et pour assister à de grands événements qui s’y produiront.

Sur la route d’Angleterre

Bien que le début de votre voyage se déroulera dans les pays enneigés du Grand Nord, la majeure partie du jeu vous mènera sur le chemin de l’Angleterre. Le jeu se déroule dans le contexte politique qui a forcé les Vikings à changer de territoires. La période du jeu se déroule donc au moment du règne d’Alfred le Grand, le roi du Wessex. Nous sommes donc au IXe siècle, notre aventure débutera donc sur les terres norvégiennes et se poursuivra ensuite du côté de l’Angleterre. Plusieurs grandes villes pourront être visitées comme Londres, Winchester et Jórvík. Le jeu se déroule en plein moment de guerre, le joueur pourra donc choisir les alliances militaires ou partir en exploration dans ce vaste open-world qui sera composé de plusieurs contrées en plus de l’Angleterre et de la Norvège pour libérer des compagnons par exemple.

Notre ambition est de créer l’ultime fantasy viking. Le héros a la possibilité de faire des raids avec sa bande de combattants dans les fortifications militaires et les villages alentour pour récupérer de l’or et des armes. Le mode Assaut permet de vivre un siège comme dans une superproduction hollywoodienne. Le joueur peut également développer son village et choisir l’équipage qui compose son drakkar. On veut vraiment que le joueur imagine sa propre saga. Le choix de cette période n’est pas anodin. Nous recherchons des moments historiques pivots, forts en conflits et en émotions. La période des Vikings est pétrie d’intrigues politiques et le pays fracturé par ses nombreux rois. L’Angleterre de l’époque avait plusieurs couches de civilisations et un background riche pour raconter notre scénario.

Julien Laferrière – Producteur d’Assassin’s Creed Valhalla – Propos retranscrit par jeuxvideo.com

Il y aura des choix à faire au niveau des dialogues, ainsi, on peut penser que de nombreux embranchements scénaristiques varieront en fonction de vos choix. Les romances sont également de retour dans cet opus. Ces dernières seront sans doute possibles via le village. Un point sur lequel nous souhaitons insister sur le fait que ce hub est un élément très important de ce nouvel opus. Il sera possible de changer l’emplacement du village. La narration tournera d’ailleurs principalement autour de ce village. Un système de clan est intégré au jeu, permettant d’améliorer votre village. Vous allez pouvoir explorer les alentours, mais aussi participer à des raids pour conquérir de nouvelles terres. Vous serez ainsi entourés de huit autres vikings pour des séquences mémorables.

Le village est le cœur narratif du jeu et un élément très important du gameplay. On fonctionne maintenant avec un système d’arcs de quêtes qui s’enchaînent les unes après les autres un peu comme des épisodes de télévision. Tout commence et se conclut dans le village. Les personnages rencontrés pendant l’aventure peuvent rejoindre le clan du héros. Les décisions du joueur ont des conséquences pour son village.

Julien Laferrière – Producteur d’Assassin’s Creed Valhalla – Propos retranscrit par jeuxvideo.com

Le nerf de la guerre

Vous l’aurez compris, la guerre et la conquête seront au coeur de ce nouvel Assassin’s Creed Valhalla. Alors, pour vous montrer digne des Vikings, vous allez pouvoir être armés comme il se doit. Notre héros Eivor pourra ainsi être armé de deux armes (une dans chaque main). Il sera possible également d’utiliser une arme lourde que notre personnage tiendra à deux mains. Parmi le reste des équipements, nous pouvons citer les épées, des marteaux de guerres, des lances ou encore des seax (les fameux couteaux vikings particulièrement tranchants). C’est également le retour des boucliers qui étaient absents dans Assassin’s Creed Odyssey. Les joueurs pourront ainsi choisir entre un style de combat offensif ou défensif.

Mieux encore, Ubisoft nous confirme qu’il sera possible de personnaliser et améliorer nos armes. Notre personnage en lui-même pourra d’ailleurs être entièrement personnalisable, que ce soit par sa tenue ou encore les peintures de guerre, ou les coiffures.

Un long et périlleux voyage

Assassin’s Creed Valhalla sera la promesse d’un long, beau, mais aussi périlleux voyage. Entre les navigations à bord de votre drakkar (bateau viking), exploration de nombreuses terres, îles et villages. Les batailles épiques pour prendre le pouvoir de nombreuses zones, cet Assassin’s Creed Valhalla s’annonce comme le premier gros jeu next-gen, prévu pour la fin de l’année 2020. N’hésitez pas à vous rendre sur les chaînes YouTube de Julien Chièze, ainsi que de Carole Quintaine pour découvrir des éléments supplémentaires et exclusifs sur ce nouvel opus.

Pour de nouvelles informations, et surtout le premier gameplay inédit sur next-gen d’Assassin’s Creed Valhalla, rendez-vous le 7 mai prochain à 17h pour le nouvel « Inside Xbox ». Le premier gros rendez-vous qui lancera officiellement la course vers la nouvelle génération de consoles.