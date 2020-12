Dès aujourd’hui, vous pouvez facilement streamer sur YouTube depuis Stadia

Plus d’un an après son lancement, peine encore à séduire les gamers. Toutefois, Google ne baisse pas les bras. La firme de Mountain View multiplie les opérations afin de promouvoir sa plateforme de cloud gaming. À l’occasion de la sortie de Cyberpunk 2077, les utilisateurs Stadia pourront par exemple bénéficier d’un accès privilégié au jeu, avant les joueurs console. D’ailleurs, Cyberpunk 2077 est actuellement en cours de déploiement et ne devrait plus tarder à arriver, ce n’est qu’une question d’heures. Rassurez-vous, vous avez encore jusqu’au 18 décembre pour acheter le jeu sur Stadia et obtenir un pack Premiere Edition gratuit.

YouTube veut faire de l’ombre à Twitch ?

Coïncidence des calendriers ou calcul judicieux de la part de Google, en tout cas Stadia dévoile une toute nouvelle fonctionnalité pile au moment de la sortie de ce qui pourrait être le jeu de l’année. Dès aujourd’hui, vous pouvez streamer directement sur YouTube depuis votre compte Stadia. Pour le moment, cette fonctionnalité concerne uniquement les utilisateurs Stadia sur PC. Vous ne pouvez donc pas streamer de cette façon depuis votre smartphone compatible, ou encore si vous utilisez le Chromecast Ultra. Google a consacré une page entière pour vous guider et lancer un live sur YouTube depuis Stadia.

Cyberpunk 2077 n’est pas le seul jeu à débarquer cette semaine sur Stadia, vous pourrez très bientôt profiter de Watch Dogs, Watch Dogs 2, Valkyria Chronicles 4: Complete Edition, ou encore Destroy All Humans, et bien plus encore. Progressivement, le catalogue de Stadia se remplit et n’aura bientôt plus rien n’a envier aux consoles et PC. En déployant une telle fonctionnalité, Google cherche inévitablement à venir grappiller quelques parts de marché au géant Amazon et sa plateforme Twitch, leader incontesté du live streaming. Espérons cette fois que Google parvienne à mener un projet plus convaincant que YouTube Gaming. La plateforme qui a rapidement rejoint le cimetière des produits Google.