Des informations sur les ports à l’arrière de la Xbox Series X ?

Cette semaine, l’événement Tech c’est l’édition 2020 du CES de Las Vegas. Un événement couvert sur place par la team Presse-citron dont nous vous invitons à suivre l’actualité sur notre compte Twitter, mais aussi dans notre section CES 2020 sur notre site.

En marge du salon, de nombreuses rumeurs autour du jeu vidéo et de la Xbox Series X côté Microsoft, ainsi que de la PS5 du côté de Sony. De fausses photos de l’arrière de la nouvelle console de Microsoft ont été utilisées pendant la conférence d’AMD (partenaire officiel de Microsoft au passage). Sur ces fausses photos, on pouvait voir l’arrière de la console et donc les fameux ports embarqués par cette dernière. Informations qui s’avèrent, par conséquent, être fausses. Cependant, il se pourrait que cette affaire puisse connaître une fin satisfaisante.

Les vrais détails de la part d’un journaliste et insider ?

Nous devons cette information au site Thurrott.com et à son journaliste Brad Sams. Qui est, par la même occasion, un insider réputé Microsoft. Ce dernier affirme donc avoir obtenu des informations sur les ports présents à l’arrière de cette fameuse Xbox, la nouvelle console next-gen de Microsoft. Selon lui, la console disposerait de :

Deux ports USB-A (de type SuperSpeed)

Un port ethernet

Un port HDMI

Une sortie audio optique

Un port d’alimentation

Le tout disposait comme sur la photo juste au-dessus. Rajoutons également que selon Brad Sams, un port supplémentaire se trouverait à l’arrière de la console, mais qu’il ne peut pas dire lequel à l’heure actuelle, étant donné que ses sources n’étaient pas unanimes concernant ce fameux port supplémentaire.

Nous remarquons donc que Microsoft a fait le choix d’USB-A plutôt que de nouveaux ports USB-C. Toujours selon Brad Sams, d’autres ports USB-A se trouveraient sur la façade avant de la console. Le journaliste rajoute également que la version finale de cette Xbox (attendue pour la fin d’année 2020) pourrait changer d’ici là. Cependant, l’homme affirme qu’à l’heure actuelle, la console est bien présentée ainsi.

Pour rappel, la nouvelle Xbox fera partie de la gamme « Series X » et sera la nouvelle génération selon Microsoft. LA console fut dévoilée le mois dernier à l’occasion des Game Awards et elle devrait sortir pour les fêtes de fin d’année (sans doute novembre 2020). Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre dossier spécial.