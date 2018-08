Des jeux en réalité augmentée pour jouer entre amis sur Facebook Messenger

Si vous n’avez rien à faire, vous pouvez jouer à des mini jeux en réalité augmentée avec vos amis sur Facebook Messenger.

A l’instar de Google et d’Apple, Facebook mise énormément sur la réalité augmentée sur mobile.

Et d’après un article d’Engadget, le numéro un des réseaux sociaux propose désormais des petits jeux en réalité augmentée sur son application de chat Messenger. Les utilisateurs jouent en utilisant leurs visages.

Jusqu’à six personnes peuvent jouer ensemble à ces jeux durant les appels vidéo sur l’appli de messagerie. Pour y accéder, il suffit d’appuyer sur la petite étoile qui permet d’accéder aux effets en réalité augmentée, puis de choisir l’un de ces jeux, lors d’un appel ou d’une conversation de groupe.

Actuellement, deux mini-jeux seraient disponibles sur les appels vidéo sur Messenger : Asteroid Attack, qui permet de piloter un vaisseau spatial avec le nez pour éviter des obstacles, et Don’t Smile, une version numérique du jeu du regard.

Mais d’autres mini-jeux en réalité augmentée vont s’ajouter à la liste, comme Beach Bump, qui consiste à se passer un ballon entre joueurs.

Avec les jeux en réalité augmentée, Facebook Messenger va vous rendre encore plus accro

L’intention de Facebook, en lançant ces jeux, est évidente. S’il était déjà possible de s’amuser entre amis sur Messenger avec les filtres et les effets, désormais, le chat vidéo entre amis sera encore plus addictif grâce à ces petits jeux.

Facebook espère certainement que cela permettra de retenir les utilisateurs de Messenger plus longtemps sur l’application. Outre ces mini-jeux en réalité augmentée, Messenger permet déjà de jouer à des quizz (sous forme de bots) et aux Instant Games.