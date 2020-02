Des programmeurs ont créé des chatbots, pour flirter à leur place sur Tinder…

Des chatbots sur Tinder ?

Vous la connaissez forcément, l’application Tinder, lancée en fin d’année 2012, a redéfini notre manière de flirter en ligne. Le principe est simple : faire défiler des profils d’utilisateurs/trices, et valider (ou non) les profils via un swipe. Lorsque l’attraction est réciproque, les deux utilisateurs peuvent chatter, avant de se rencontrer, et plus si affinités…

Un principe de « speed dating » plus véloce que jamais… mais qui demande encore trop de temps à certains visiblement. En effet, certains programmeurs se sont amusés à programmer des bots pour Tinder, des programmes automatisés qui vont se charger de draguer à leur place.

Ainsi, Jeffrey Li a par exemple mis au point un algorithme qui permet de valider automatiquement 100 profils féminins chaque jour. Le bot a préalablement été « entraîné » par son développeur, et peut ainsi deviner si un profil sera apprécié par ce dernier, en se basant sur diverses photos de femmes analysées en amont via Google Images. Un procédé qui permet au développeur de « matcher » environ 5 fois par semaine.

Un bot qui swipe… et qui discute !

Du côté de Robert Winters, un programmeur belge, on a récupéré le code du bot mis au point par Jeffrey Li, et on a optimisé ce dernier. Ainsi, non seulement le bot est en mesure de swiper automatiquement les profils en fonction des goûts de son créateur, mais le bot est également capable de démarrer une conversation basique avec les profils qui vont matcher. « A un moment, le bot participait à environ 200 conversations en même temps. Je pense que Tinder a rapidement compris, et m’a banni, évidemment, de la plateforme » explique Robert Winters.

Au fil des années, Tinder a évidemment peaufiné son algorithme pour assurer une sécurité maximale à tous les utilisateurs. Par exemple, le logiciel s’est paré tout récemment d’une fonctionnalité de sécurité pour avertir les autorités en cas de situation dangereuse, via un simple bouton.