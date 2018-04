« Despacito » est la première vidéo à dépasser les 5 milliards de vues sur YouTube

Despacito vient de dépasser les 5 milliards de vues sur YouTube, un nouveau record à battre pour les artistes.

Rien n’arrête Despacito ! Sur YouTube, le clip de Luis Fonsi et Daddy Yankee a dépassé les 5 milliards de vues, une première sur la plateforme de vidéo en streaming et un record à battre pour les autres artistes. Il est à préciser que la vidéo qui a fait 5 milliards de vues est le clip avec seulement Luis Fonsi et Daddy Yankee. Le remix qui inclut Justin Bieber, quant à lui, n’a fait que 7 millions de vues.

Pendant longtemps, la place de numéro un sur YouTube a été détenue par Gangnam Style du Coréen PSY, dont le clip a dépassé le milliard de vues en 2012. Et ce n’est qu’en 2017 que la danse du cheval a été détrônée par « See You Again » de Wiz Khalifa et Charlie Puth, qui fut à son tour dépassé par Despacito. C’était au mois d’août. A ce moment-là, le clip ne faisait encore que 3 milliards de vues sur YouTube. Sur Twitter, Luis Fonsi a bien entendu remercié tous ses fans.

5 Billion Views!!! 🔥🔥Thank you so much for your support.🙏Que viva la música latina! 🙌 Los quiero… https://t.co/rNhFy4pQkh — Luis Fonsi (@LuisFonsi) April 5, 2018

Et il n’y a pas que sur YouTube que Despacito fait un tabac. La musique, que l’on a entendu partout en 2017, a aussi été la chanson la plus écoutée en streaming musical.

Le succès du titre est tel qu’au Porto Rico, le pays où le clip a été tourné, il a eu un impact substantiel sur l’industrie du tourisme. En effet, la chanson aurait fait grimper l’intérêt des touristes pour le Porto Rico de 45 %.