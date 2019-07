Détective Pikachu est le film, tiré d’un jeu vidéo, le plus rentable de tous les temps

Détective Pikachu roi du box-office

Certains craignaient le pire avec Détective Pikachu, lancé il y a quelques semaines en salles, mais non seulement le film est une réussite, mais il vient également de prendre la tête du box-office mondial des adaptations de jeux vidéo. En d’autres termes, Détective Pikachu est devenu le film, tiré d’un jeu vidéo, le plus rentable de tous les temps. Oui monsieur, devant les illustres Mortal Kombat (avec Christophe Lambert) et autres Street Fighter (avec Jean-Claude Van Damme).

Dans le détail, le film mettant en scène ces indémodables Pokémon a cumulé pas moins de 436 millions de dollars de recettes. Il passe ainsi devant le précédent roi du box-office (des adaptations de jeux vidéo), à savoir un certain Warcraft, lancé en 2016, et qui cumulait 433 millions de dollars, et qui avait en son temps détrôné un certain Prince of Persia : les Sables du Temps.

Un record aussi côté critiques

L’autre bonne nouvelle pour Détective Pikachu, c’est que non seulement le film a cumulé les millions de dollars, mais il a également collectionné les avis positifs… contrairement aux deux autres films cités plus haut. Le film mettant en scène les Pokémon affiche par exemple un taux de satisfaction de 67% chez Rotten Tomatoes, contre 37% pour Prince of Persia… et seulement 26% pour Warcraft.

Evidemment, avec ce(s) succès, on imagine que Détective Pikachu pourrait prochainement revenir dans les salles obscures. Rappelons que le jeu éponyme est d’ores et déjà disponible sur Nintendo 3DS, et qu’une suite devrait voir le jour sur une certaine Nintendo Switch.

Bref, si la saga Pokémon accuse aujourd’hui un certain âge (le premier opus a vu le jour sur GameBoy en 1996 !), la licence a toujours affiché une forme assez éblouissante, si bien que la fin d’année sera marquée par la sortie d’un nouveau tandem de jeux sur Nintendo Switch, avec en prime une Switch Lite collector pour les fans…