Deux nouveaux iPad au programme pour la fin de l’année ?

Alors qu’Apple a dévoilé l’iPhone SE 2020 il y a peu et que les iPhone 12 font l’objet de plusieurs rumeurs, l’analyste Ming-Chi Kuo a fait de nouvelles prévisions portant sur les iPad. Spécialiste d’Apple, l’homme dévoile régulièrement des notes portant sur les nouveautés sur lesquelles travaillerait la marque à la pomme.

Deux nouveaux iPad, mais pas de lunettes de réalité augmentée avant 2022

Il y a peu, Kuo a annoncé qu’Apple prévoirait de dévoiler un nouvel iPad au cours de l’année. La future tablette pourrait se doter d’une dalle de 10,8 pouces, là où celle du modèle actuel est de 10,2 pouces. Toutefois, l’analyste n’a pas indiqué si ce modèle allait remplacer l’actuel, sachant qu’aucun des iPad de la marque n’est équipé d’une telle diagonale pour l’instant. L’iPad 7 mesure ainsi 10,2 pouces, contre 10,5 pouces pour l’iPad Air et 11 pouces pour le modèle Pro.

L’analyste d’Apple évoque également la sortie d’un iPad mini, ce qui pourrait satisfaire les adeptes de ce format puisque le constructeur a dévoilé un nouveau modèle en mars 2019, mais celui-ci n’a pas été l’objet de grand changement de design. À ce sujet, Kuo évoque donc des nouveautés côté design et une diagonale de 8,5 à 9 pouces. On peut espérer que la marque à la pomme réduira les bordures pour que l’écran soit plus imposant, sachant que l’iPad mini 5 mesure actuellement 7,9 pouces.

On ne sait pas non plus si cet iPad mini se dotera de TouchID, ce qui voudrait dire que les bordures seraient toujours imposantes, ou s’il sera équipé de FaceID.

Ces deux nouveaux iPad pourraient voir le jour d’ici la fin de l’année, voir début 2021 pour la version mini. On peut supposer qu’Apple ne retardera pas la sortie de ces modèles malgré la crise sanitaire, puisque l’entreprise a dévoilé l’iPhone SE 2020 en plein confinement.

Ming-Chi Kuo n’a pas évoqué que les nouveaux iPad, mais également les lunettes de réalité augmentée de la marque à la pomme. Hélas, il faudrait attendre jusqu’à 2022 pour finalement voir ce qu’Apple prévoit de ce côté là. Des rumeurs datées de l’an dernier évoquaient déjà cette date, ce qui laisse à penser que le dispositif n’est pas encore au point —et que l’entreprise veut qu’il soit parfait avant son officialisation.