D’ici 2035, la majorité des couples britanniques se seront rencontrés en ligne

C’est une tendance qui semble inéluctable. De plus en plus de couples se rencontrent sur Internet, sur des sites dédiés ou via des applications. Cette trajectoire devrait se poursuivre si l’on en croit l’étude menée au Royaume-Uni par eharmony en partenariat avec l’Imperial College Business School. Selon cette dernière, 2037 devrait être l’année où la majorité des bébés du pays seront nés de parents qui se sont rencontrés sur Internet.

Deux ans plus tôt, plus de la moitié des couples se seront formés en ligne. L’ensemble de ces projections se base sur les statistiques de natalité de l’Office for National Statistics, l’équivalent de l’INSEE outre-manche. Plus récemment, les chercheurs ont observé que 32 % des relations démarrées entre 2015 et 2019 se sont faites en ligne contre seulement 19 % entre 2005 et 2014.

La tendance est quasiment la même pour la France

Autre enseignement de l’étude, 47 % interrogées jugent qu’Internet est une aubaine pour les personnes timides et introverties en facilitant la rencontre d’un partenaire. Une observation confirmée à Sky News par le professeur Paolo Taticchi de l’Imperial College Business School : « Le monde numérique a simplifié le processus de rencontre en ligne. Il est ainsi plus facile de trouver une personne tout en veillant à ce qu’elle corresponde à vos critères. 2035 sera une année charnière pour trouver l’amour et commencer une nouvelle ère de rencontres du 21ème siècle. »

Pour ce qui est de la France, la tendance semble assez similaire. Selon une enquête réalisée par l’IFOP en 2018 « un Français sur quatre (26%) déclare s’être déjà̀ inscrit au moins une fois sur un site ou une application de rencontre, soit une proportion qui a plus que doublé depuis la première mesure réalisée dans l’hexagone il y a une douzaine d’années (environ 11% en 2006). » Enfin, 57% des personnes inscrites déclarent être parvenu à rencontrer quelqu’un en vrai via un service de rencontre en ligne.