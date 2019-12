Ils étaient plus de 200 000, le 28 août 1963, à participer à la marche pour l’emploi et la liberté de Washington D.C. Un événement devenu historique et popularisé par le fameux discours de Martin Luther King, alors que le « I Have a Dream » a dépassé la tribune située en face du Lincoln Memorial, pour devenir mondialement connu.

Les 200 000 personnes qui furent présentes ce jour-là, avaient pu repartir avec un petit badge où l’on pouvait y voir un dessin rappelant le dôme du Capitole, siège du Congrès, représentant le pouvoir législatif des États-Unis. Mais plus symbolique encore, ce badge est devenu la preuve, si précieuse pour certains, de leur présence et leur audition du discours de Luther King. Comme un témoignage, un petit souvenir pour se rappeler qu’ils étaient là, le 28 août 1963, à s’imprégner de cette atmosphère paisible, grave, et remplie d’espérance.

Le discours « I Have a Dream » à revivre en VR

En 2020, plus d’un demi-siècle plus tard, certains ont eu l’idée de faire revivre cet événement. Dans le cadre d’une exposition baptisée « The March », Washington rendra hommage au discours, au mois de février prochain. Mais pour marquer le coup, cet événement sera marqué par un projet d’envergure : le discours « I Have a Dream » sera reconstitué en réalité virtuelle, une expérience des plus immersive, accessible depuis un casque VR.

Viola Davis, qui est à l’origine de l’idée et de sa conception, s’est alliée avec le producteur Julius Tennon. Les deux ont reconstitué les images du discours en s’appuyant sur de la photogrammétrie (une technologie qui s’appuie sur des prises de mesure à partir d’images), ainsi que du rendu 3D et de l’IA.

L’expérience VR sera disponible à partir du 28 février prochain, date à laquelle l’exposition débutera au Musée DuSable, à Chicago. À l’heure actuelle il est difficile de prédire la qualité du rendu, mais on imagine bien que l’expérience sera très immersive, et permettra de vivre dans une tout autre échelle le discours de Martin Luther King. Nos confrères de Times ont réalisé une vidéo des coulisses de la production du film VR, et le souci du détail a de quoi annoncer une expérience très réaliste.

En tout cas, cette idée montre une nouvelle voie possible dans l’utilisation de la réalité virtuelle. À ce jour, Facebook travaille sur un nouveau réseau social accessible uniquement en VR, tout comme les hôpitaux pourraient utiliser la technologie comme alternative à l’anesthésie. Pour les faits historiques, l’expérience pourrait être très intéressante pour les musées. Grâce à la VR, le passé n’aura jamais semblé aussi proche, et cela peut être utile, voire vital par les temps qui courent.