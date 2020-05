Disney+ : de nouveaux films vont sortir directement sur la plateforme de streaming

Disney+ a déjà dépassé la barre des 50 millions d’abonnés à travers le monde. Si la plateforme est encore loin de Netflix, elle s’est à minima affirmée comme un concurrent sérieux sur le marché du streaming. Mais, la question du contenu sera centrale à long terme. Disney+ ne peut pas se contenter d’héberger des séries ou des films qui sont sortis avant dans les cinémas. Bonne nouvelle, la transition entamée sous la pression de l’épidémie de coronavirus devrait s’accélérer.

Disney+ donne sa chance au streaming

Le processus a donc déjà été enclenché ces dernières semaines comme avec le film Artemis Fowl qui est finalement une exclusivité pour Disney+. Mais ce choix était aussi le reflet de la crainte d’un échec commercial. Si les derniers films Marvel ne sont pas disponibles tout de suite en streaming, c’est aussi une question de rentabilité immédiate.

Mais, entre les blockbusters et les échecs commerciaux, il y a tout un catalogue de film qui pourrait bien trouver sa place sur Disney+. C’est ce qu’a annoncé Bob Chapek, le le PDG de Disney lors d’un poi nt financier. S’il affirme continuer à croire dans les salles de cinéma, Disney ne va pas rater cette transition numérique pour autant.

« Nous croyons fermement dans la valeur des salles de cinéma. Mais nous croyons aussi que – soit en raison du changement et de l’évolution des modes de consommation, soit à cause de certaines situations comme celle du COVID – nous pourrons être amenés à opérer quelques changements sur cette stratégie générale. Nous allons évaluer chacun de nos films au cas par cas, comme nous le faisons durant ce contexte de coronavirus.

On attend désormais d’avoir quelques noms de films pour y voir plus clair. Mulan, Black Widow et Soul ne devraient probablement pas échapper aux cinémas.

