Disney+ se prépare au pire pour le lancement

Le D23 est un événement majeur pour Disney. Cette année encore, alors que l’entreprise enchaîne les succès, les annonces ont été nombreuses. Cela a bien sûr concerné le MCU avec quelques nouveautés particulièrement prometteuses. On a aussi eu droit au trailer de Star Wars IX : The Rise of Skywalker. Mais, en ligne de fond, ce qui rend vraiment tout le monde impatient, c’est le lancement de la future plateforme de streaming Disney+ qui arrivera bientôt pour concurrencer Netflix. Un projet pour le moins excitant mais aussi inquiétant pour Disney.

Disney met toutes les chances de son côté

Que ce soit les problèmes d’OCS pour Game of Thrones ou de RMC pour diffuser la Ligue des Champions, on le sait, quand les attentes sont importantes, il y a toujours le spectre du problème technique. De la surcharge d’utilisateurs qui fait tout planter. Un problème bien identifié par Disney qui s’attend à une première journée très forte. A l’occasion du D23, les fans ont pu s’engager pour trois ans à un tarif réduit.

La technologie utilisée par Disney est la même que celle d’ESPN et ils s’attendent à une affluence digne des plus importants combats d’UFC. Une expérience qui rend optimiste Disney quant à sa capacité à gérer les transactions d’un côté, pour le cas où de nombreuses personnes s’abonneront en même temps puis les flux en eux-mêmes.

C’est en partie pour cela que Disney a racheté BAMtech, (l’entreprise derrière HBO Now) et mis son CEO aux commandes de Disney+. Reste désormais à savoir si les précautions déjà prises seront suffisantes. Le lancement US le 12 novembre à 6,99 dollars par mois, devrait constituer un bon test. Il faudra ensuite attendre le déploiement à l’international. La France espère pouvoir en bénéficier à partir du printemps 2020. Patience…