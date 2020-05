Disney veut adapter la Reine des Neiges en live-action

Petit à petit, Disney continue d’adapter ses plus grands classique en live-action. Une transition qui n’est pas sans certains risques pour certains films, mais cela ne semble pas décourager le studio. On apprenait récemment que Hercules ou encore Tarzan étaient ainsi au programme. Or, un nouveau nom vient de s’ajouter à la liste : la Reine des Neiges.

Disney capitalise sur le succès

Le film a été un véritable succès au box-office à sa sortie dans les salles. Il a même eu le droit à une suite, puis à un spin-off pendant le confinement. Bref, c’est un véritable bonhomme de neige aux œufs d’or, sur lequel Disney n’a visiblement pas fini de capitaliser.

Si le conte d’Hans Christian Andersen est plutôt ancien (1844) et ses adaptations nombreuses, c’est bien l’adaptation plutôt récente de Disney qui a inscrit l’oeuvre dans les esprits des plus jeunes. Les deux films ont récolté plus de 2,4 milliards de dollars au box-office mondial.

Résultat, l’objectif serait désormais d’en proposer une version en live-action, selon la presse américaine. Le projet aurait aussi pour ambition de proposer une version plus fidèle au conte original, et donc de ne pas proposer une retranscription pure et dure comme a pu le faire Jon Favreau avec le Roi Lion. . Les informations sont encore rares sur ce projet, mais on sait déjà que Kristin Burr, impliquée dans l’adaptation de Cruella (sortie prévue à l’horizon 2021), ferait partie du projet. Le film se nommerait par ailleurs « The Snow Queen » et pas Frozen afin de bien le différencier du dessin animé.

Aucune date de sortie n’est bien sûr annoncé pour ce film, puisque Disney n’a même pas commenté l’information. Mais, on peut être sûre que les nombreux fans d’Elsa seront au rendez-vous dans les salles obscures.

S’abonner à Disney+