Disney+ : At Home with Olaf, un spin-off de la Reine des Neiges 2

La Reine des Neiges fait partie des derniers très grands succès de Disney, qui n’hésite pas à miser sur cet univers notamment dans ses parcs d’attraction. Au box-office, l’épisode 1, puis l’épisode 2 ont rapporté plus d’un milliard de dollars chacun. Quand on sait que l’investissement aurait été d’environ 150 millions de dollars, difficile de ne pas qualifier les aventures d’Anna et d’Elsa de success story extrêmement rentable. Or, puisque l’on parle de Disney, il est évident que l’entreprise va continuer à capitaliser sur ce potentiel. Prochaine étape ? Disney+ avec At Home with Olaf.

Alors que l’entreprise vient de lancer sa plateforme de streaming Disney+ en France, elle ne perd pas de temps comme vient de le dévoiler le compte Twitter Disney Animation. Au programme, une petite série autour du personnage désormais célèbre : Olaf.

Intitulée « At Home With Olaf », cette mini-série aurait été imaginée directement depuis chez lui par Hyrum Osmond, un personnage dont le travail est bien connu des fans de Disney. Au-delà de la Reine des Neiges, il a en effet travaillé comme animateur sur Raiponce, Volt, Les Mondes de Ralph ou encore Vaiana, la légende du bout du monde.

Pour en profiter, il faut se rendre sur le site Magic Moments, qui a récemment été lancé par Disney. Au total, 20 vignettes seront disponibles sur différents réseaux : Facebook, Twitter, Youtube ou encore Instagram.

Starting this week, enjoy an all-new original Disney Animation digital series with everyone’s favorite snowman, Olaf. #AtHomeWithOlaf created at home by Hyrum Osmond. Voiced from home by Josh Gad. #DisneyMagicMoments pic.twitter.com/gFFuHE8mev

Côté doublage, c’est l’acteur américain Josh Gad qui s’y est collé. Lui aussi depuis son domicile, confinement oblige, comme il l’explique sur compte Twitter.

My friends @alittlejelee & @mrhyrum called me up one day & asked me if I would be able 2 record some dialogue & sounds as Olaf from home. These little shorts done from home by Hyrum & the @DisneyAnimation team are so charming & hopefully provide a smile during these scary times🙏 https://t.co/pjdVGSDa2U

— Josh Gad (@joshgad) April 6, 2020