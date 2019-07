Domino’s Pizza va installer un tracker GPS pour suivre vos livraisons en « live »

Un tracker GPS chez Domino’s Pizza

Il y a quelques mois, on apprenait l’arrivée d’une nouvelle application, permettant de commander une pizza Domino’s depuis sa voiture, sans même avoir à sortir son smartphone. Le géant de la pizza propose régulièrement des services inédits (livraisons par drone, réparation des routes…), et souhaite désormais permettre à ses clients de suivre en temps réel la livraison de leurs pizzas, via un tracker GPS.

Cette nouvelle fonction sera disponible dans le courant de cette année, avec une primeur réservée au marché US dans un premier temps. Concrètement, avec cette nouvelle fonction, le client aura la possibilité de visualiser très précisément sur une carte, la position de son livreur, et donc de ses précieuses pizzas. Le tout sera accessible directement depuis le web, mais aussi depuis l’application mobile Domino’s. Comme sur un GPS classique, on pourra donc suivre le trajet du livreur, directement sur l’écran de son smartphone. Pratique !

Une fonction pratique pour le client… et pour Domino’s

De cette manière, les clients sauront avec précision à quel moment le livreur va sonner pour livrer les pizzas commandées quelques minutes auparavant. L’application permettra également de connaitre le nom du livreur, ainsi qu’une estimation de l’attente restante. A l’heure actuelle, Domino’s Pizza n’a pas annoncé si cette fonction serait déployée dans tous les restaurants des Etats-Unis, ou seulement chez quelques heureux élus. A noter que la chaîne Domino’s Pizza propose déjà un suivi de livraison, mais avec une simple barre de progression.

Une nouvelle fonction qui sera appréciable pour les clients, comme pour les livreurs précise Domino’s Pizza. En effet, les boutiques pourraient, par exemple, noter si un itinéraire particulier entraîne des retards qui pourraient être réduits en dirigeant les livreurs vers un autre itinéraire, ce qui permettrait aux clients d’obtenir leur nourriture plus rapidement. La technologie de pointe donc, au service de cette bonne vieille pizza…