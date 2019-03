Vous pourrez bientôt commander des pizzas Domino’s depuis l’écran de votre voiture

Domino’s Pizza aussi à bord des voitures

Commander une pizza Domino’s sans bouger de chez soi, c’est possible. Commander une pizza Domino’s depuis sa voiture, sans même avoir à sortir son smartphone, c’est également possible ! En effet, la célèbre franchise sait que « certains vivent pratiquement dans leur voiture« , et c’est pourquoi Domino’s a tenu à proposer une application pour les systèmes embarqués des véhicules.

« Chez Domino’s, nous voulons que la commande de pizzas soit simple et toujours à portée de main, peu importe où se trouve le client« , explique Chris Roeser, directeur des expériences numériques chez Domino’s. « Cette nouvelle plateforme AnyWare vous facilitera la commande de pizzas, que vous soyez dans la voiture en attendant que les enfants finissent leur entraînement de soccer ou que vous rentriez du travail. »

Les clients pourront commander leurs produits Domino’s favoris en quelques clics sur l’écran tactile de leur véhicule. Une fois que le client est connecté, il peut procéder à sa commande Easy Order ou accéder à sa commande la plus récente, puis la suivre à l’aide de Domino’s Tracker, pour savoir quand elle sort du four. Les clients peuvent localiser leur magasin local et appeler pour passer une commande à partir de l’interface embarquée.

Pour la conception de son application AwyWare, Domino’s Pizza s’est associé à la plateforme Xevo Market. Le géant de la pizza n’a pas précisé dans quels véhicules son application sera disponibles, mais cette dernière arrivera dès cette année sur « des millions de voitures« . A ce sujet, rappelons que Domino’s Pizza proposait récemment un service visant à réparer les routes.. pour mieux livrer les pizzas évidemment.