Donnez vie à vos pires cauchemars grâce à l’IA de Google

Google dispose d’un immense en ce qui concerne l’intelligence artificielle, ce n’est un secret pour personne. Très souvent, la firme de Mountain View présente de nouveaux projets dopés à l’IA. Récemment, nous avons assisté à la présentation de Journalist Studio, un ensemble d’outils tous boostés à l’IA dédiés aux journalistes du monde entier.

Chez Google l’IA est de partout, si bien que l’on s’y habitue. Par exemple, les smartphones Pixel sont gavés d’IA et notamment du côté de la photo. D’ailleurs Google Photos propose de nombreuses fonctionnalités ultras puissantes grâce à l’intelligence artificielle. On ne parle même plus de Google Assistant qui est l’exemple le plus flagrant des progrès réalisés par le géant américain.

L’intelligence artificielle pour faciliter de nombreuses tâches.

Dans la plupart des cas, Google utilise l’intelligence artificielle à bon escient pour venir en aide à ses utilisateurs. Mais parfois, la firme de Mountain View nous perd un peu, notamment lorsqu’elle présente un projet comme Chimera Painter.

Cet outil vient tout juste d’être dévoilé via le blog Google AI, il s’agit d’un mini site web qui permet de créer des créatures cauchemardesques en quelques coups de souris. Grâce à une intelligence artificielle bluffant, vous pouvez facilement concevoir une créature tout droit venue d’un autre monde sans compétences dans le dessin.

Le plus surprenant dans cette histoire, c’est que Chimera Painter n’a pas été conçu pour s’amuser bêtement, ce site est le fruit de longues semaines de recherches. En effet, une équipe de chez Google cherchait un moyen de faciliter la tâche des graphistes, notamment dans le cadre du développement d’un jeu vidéo. Nvidia a également travaillé dans ce sens il y a quelques mois, afin de permettre aux concepteurs de jeux vidéo des paysages réalistes très facilement.

Google est allé jusqu’au bout du concept en créant un véritable jeu de cartes conçu à partir de sa propre technologie. Plus d’infos sur le jeu de cartes dans cette vidéo :