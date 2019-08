DOTA 2 : la team esport OG remporte la finale (et 15 millions de dollars !)

Le pactole pour la team OG

Ce week-end, les amateurs de esport ont pu suivre la grande finale du championnat du monde de DOTA, baptisé The International 9. Une grande finale remportée par la team OG, face à Team Liquid. A noter que la team OG est parvenue à défendre son titre mondial acquis l’an dernier, pour devenir double championne du monde. Au passage, la team a récolté un joli pactole de 15 millions de dollars.

Ainsi, en partageant (de manière équitable) la somme entre les différents membres de la team OG, chaque joueur touchera la coquette somme de 3,1 million de dollars. C’est plus que les vainqueurs de l’édition 2019 de Wimbledon (Novak Djokovic et Simona Halep), qui ont remporté 2,9 millions de dollars. Rappelons au passage que la team OG compte dans ses rangs un joueur français, à savoir Sébastien Debs (Ceb).

L’équipe Team Liquid, qui a perdu cette finale 2019, a de son côté remporté pas moins de 4,458,038 dollars très précisément. La team OG aura d’ailleurs l’occasion de rafler une troisième couronne mondiale dès l’an prochain, puisque la dixième édition de The International sur DOTA 2 est d’ores et déjà confirmée, et se déroulera en Suède.

Toujours plus d’esport

Rappelons que le monde de l’esport ne cesse de prendre de l’ampleur chaque jour, avec Fortnite évidemment, mais également PUBG, DOTA2, sans oublier Gran Turismo, mais aussi un certain Trackmania. En effet, le célèbre jeu de course va tenter de remplir l’une des plus prestigieuses salles de spectacles en France avec son évènement Trackmania Cup, à savoir l’AccorHotels Arena de Paris-Bercy en 2020.

Récemment, c’est le constructeur automobile Ford qui a lui aussi décidé de se lancer dans l’esport, à l’occasion de la Gamescom, le grand salon européen du jeu vidéo durant lequel le constructeur a officialisé son programme FordZilla. Ce dernier vise à recruter les meilleurs pilotes virtuels de la planète.