Ford fera son entrée dans l’eSport à l’occasion du salon du jeu vidéo Gamescom

Dans un communiqué de presse envoyé à des journalistes cette semaine, Ford a partagé un teaser vidéo de dix-sept secondes laissant supposer que de nouveaux produits autour de l’eSport, thématique majeure de la Gamescom, verront le jour en avant-première le 19 août. C’est loin d’être la première fois que l’entreprise s’intéresse au numérique.

Les compétitions en ligne sont devenues un phénomène majeur de notre siècle, rassemblant « des millions de personnes autour du globe », à l’instar du championnat Fortnite qui a rendu des adolescents millionnaires lors de sa dernière édition. Le groupe de James Hackett, PDG depuis mais 2017, semble ainsi vouloir surfer sur cette tendance.

Réalité virtuelle au programme ?

Bien que le contenu de ce qui sera présenté dans les locaux de la Gamescom dans quelques jours reste pour le moment confidentiel, Ford a évoqué la possibilité de découvrir un système d’immersion 4D pour les gamers. Sera-t-il intégré directement dans le pick-up que le constructeur automobile a mis en avant lors de la précédente édition du salon ? Mystère.

Jusqu’à aujourd’hui, la société s’est déjà illustrée dans de nombreux domaines des nouvelles technologies : la voiture autonome (aux côtés d’Uber), la livraison du dernier kilomètre, la robotique et même les objets connectés avec le Smart Bed.

Pour en savoir plus

Pour profiter du lancement de Ford dans l’eSport, il faudra donc être présent en Allemagne et avoir son ticket pour la Gamescom dès lundi. Les médias comme les particuliers peuvent y participer, et c’est au hall 8 que le stand du fabricant de voitures sera installé.

L’événement, international, avait accueilli 370 000 visiteurs et 1 037 exposants rien qu’en 2018. C’est le parc des expositions de la plus grande ville de Rhénanie-du-Nord–Westphalie, avec au moins 200 000 m² de surface, qui a été choisi par les organisateurs pour l’occasion. Le prix des tickets pour y assister varie entre 16,5 € et 35€. Y serez-vous présents ?