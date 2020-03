Dragon’s Lair, le projet très surprenant de Netflix et Ryan Reynolds

Cela ferait désormais près d’un an que les négociations étaient en cours. Et selon le Hollywood Reporter, c’est fait. Netflix a acquis les droits pour une adaptation du jeu vidéo Dragon’s Lair, un projet mené en collaboration avec Ryan Reynolds.

Dragon’s Lair, un « classique » du jeu vidéo

Qu’est-ce que Dragon’s Lair ? Ceux qui n’ont pas écumé les salles d’arcades dans les années 80 n’en ont sans doute jamais entendu parler, à moins de s’y être ensuite cassé les doigts sur la NES ou SNES. On parle d’un jeu réputé pour être tout à fait impossible à jouer et surtout d’une difficulté complètement absurde. Le pire ? Si le jeu pouvait sembler plutôt révolutionnaire à l’époque, il s’agissait simplement d’une histoire qui veut sauver une princesse retenue prisonnière par un dragon géant et devra vaincre de nombreux monstres sur le chemin.

Aux Etats-Unis, Dragon’s Lair aura été pendant un certain temps la borne d’arcade la plus populaire. La série Stranger Things y fait elle aussi référence. Mais on parle ici d’une expérience prévue pour durer 10 minutes. En faire l’adaptation, pourrait donc ressembler à un défi. On aurait quand même envie mettre une pièce dessus puisque si Ryan Reynolds est au programme, on devrait avoir droit à un détournement spectaculaire. Surtout, le succès de Jumanji et même Sonic laisse à croire qu’il y a une certaine effervescence autour du monde du jeu vidéo. On meurt en tout cas d’envie de découvrir Ryan Reynolds dans le rôle de Dirk The Daring. Reste à savoir qui jouera la princesse Daphné…

🐉⚔️HEAR YE, HEAR YE⚔️🐉

Netflix is developing a live action feature adaptation of the legendary 80s arcade game Dragon's Lair. @VancityReynolds is in talks to play noble Knight Dirk the Daring, on his quest to rescue Princess Daphne from the titular dragon. — NX (@NXOnNetflix) March 27, 2020

On espère quand même pour Ryan Reynolds et Netflix, que Dragon’s Lair sera plutôt à ranger dans la catégorie Deadpool, que Six Underground, le blockbuster (rapidement oubliable) mis en ligne par la plateforme de streaming il y a quelques mois.