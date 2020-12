Dyson signe sa deuxième tentative d’un nouveau chapitre

Les aspirateurs sans sac et les sèche-cheveux ne permettent définitivement pas à Dyson de se satisfaire de son activité. Un an après avoir abandonné son projet de voiture électrique, l’entreprise anglaise annonce sa deuxième tentative d’un nouveau chapitre pour élargir son portefeuille d’activité.

2,75 milliards de livres, soit 3,08 milliards d’euros, vont être investis par Dyson dans de nouvelles technologies. Dans un billet de l’AFP publié en plein vendredi noir le 27 novembre dernier, l’entreprise de Malmesbury (qui a déménagé à Singapour récemment) a commencé à préciser son intention de se développer dans les logiciels, la robotique et l’intelligence artificielle.

En élargissant son domaine d’activité, Dyson veut réaliser un objectif propre à son fondateur : continuer à innover et inventer. Économiquement aussi, la réalité d’une activité trop spécifique ne profite pas toujours à la marque, qui supprimait encore 900 emplois en juillet (6 % de sa masse salariale).

En octobre 2019, ses projets d’un nouveau chapitre retombaient à zéro alors que l’entreprise annonçait l’abandon pur et simple de ses travaux dans la voiture électrique. Les yeux plus gros que le ventre, se lancer sur un marché avec une concurrence aussi forte et puissante ne rimait peut être pas avec un simple élargissement d’un portefeuille d’activité.

Nouveau chapitre

Toutefois, le nouvel investissement annoncé par Dyson n’a pas revu totalement ses ambitions. Son projet « ouvrira un nouveau chapitre pour le développement de Dyson », confirmait à l’agence de presse française le directeur général de l’entreprise, Roland Krueger. À ce stade, un seul élément concret ressort de la feuille de route : une batterie électrique, plus efficace et plus propre que les technologies d’aujourd’hui. Après les aspirateurs sans sac, les accumulateurs sans bris ?

Cette recherche et développement vers de nouvelles technologies est cruciale. Sur son blog, Dyson le reconnaissait en parlant d’une « étape vitale de notre développement futur ». Les avancées technologiques sur les batteries et l’IA permettront d’améliorer encore les produits commercialisés actuellement par Dyson, mais des « domaines entièrement nouveaux » sont également annoncés. Le programme est écrit pour les cinq prochaines années.