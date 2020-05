Dyson révèle au grand public son projet de voiture électrique abandonné

La fin de projet de la voiture électrique de Dyson en octobre dernier était resté un grand mystère pour tous ceux qui ont suivi cette aventure. Développé en interne sous le code « N526 », ce modèle devait se positionner comme le concurrent direct du Model X de Tesla.

« L’équipe automobile de Dyson a développé une voiture fantastique : elle a fait preuve d’une ingéniosité tout en restant fidèle à notre philosophie. Cependant, bien que nous ayons fait de gros efforts tout au long du processus de développement, nous ne pouvons tout simplement plus trouver le moyen de le rendre commercialement viable » déclarait alors James Dyson.

Finalement, il a choisi de nous révéler le modèle sur lequel il travaillait secrètement avec ses équipes d’ingénieurs. Une voiture dotée d’une capacité de 7 places avec une autonomie d’environ 600 miles soit presque 1.000 km, un bond important comparé au Model S avec ses 379 miles et quasiment le double du Model X avec ses 314 miles. Le secret résiderait dans l’utilisation de batteries à semi-conducteurs qui permettrait d’atteindre ces performances.

Sir James Dyson, Britain’s richest man, spent £500m developing an electric car to rival Tesla’s. Then he scrapped it before the first prototype took to the road. He tells John Arlidge why https://t.co/mIVmVFnN6D

— The Sunday Times Magazine (@TheSTMagazine) May 17, 2020